Viena viesnīca izmitinās mazāk Ukrainas bēgļu, savukārt otra bēgļu izmitināšanu pārtrauks

"Mogotel" izpilddirektore Jeļenas Stirna sacīja, ka bēgļu izmitināšana "Mogotel" viesnīcās netiek pārtraukta, tomēr tiek izmitināts mazāks skaits bēgļu - aptuveni 110, no kuriem vismaz trešdaļa ir bērni. Savukārt līdz šim uzņēmuma viesnīcās tika izmitināti aptuveni 350 ukraiņi.

Stirna norāda, ka sākotnēji Rīgas pašvaldības policija (RPP) veikusi rezervācijas bēgļiem līdz 25.maijam, un šīs saistības "Mogotel" izpildījis, savukārt kad uzsāktas sarunas par sadarbības turpināšanu ar samazinātu valsts piešķirto finansējumu, izvērtējot uzņēmuma iespējas piedāvāt istabas ilgākam periodam, nolemts turpināt nodrošināt bēgļu izmitināšanu, tomēr mazākā apmērā nekā pavasarī.

Iemesls šādam "Mogotel" lēmumam ir istabu pieejamība - uzņēmuma viesnīcās vasara ir noslogotas ar tūristu rezervācijām, kā rezultātā "Mogotel" nav iespējams pagarināt visu līdz šim viesnīcās esošo bēgļu izmitināšanu.

Vienlaikus Stirna norādīja, ka arī finansējuma samazinājums ir nozīmīgs faktors, jo valsts piešķirtā summa - 15 eiro izmitināšanai un 10 eiro ēdināšanai dienā uz cilvēku, nesedz "Mogotel" pārvaldīto viesnīcu pašizmaksu. Četrzvaigžņu viesnīca Rīgā maksā vidēji 80 eiro par istabu diviem cilvēkiem, iekļaujot brokastis, kas ir vismaz 2,2 reizes mazāk nekā piedāvā valsts.

Stirna sacīja, ka 19.maijā norisinājās sapulce, kurā piedalījās viesnīcu nozares, policijas un ministriju pārstāvji, un tikai pēc šī datuma "Mogotel" varēja sniegt viesnīcu viesiem skaidrāku informāciju par turpmāko situāciju.

Vienlaikus viņa norādīja, ka bēgļu informēšana ir pašvaldības policijas pienākums, jo viesnīcas izpildīja savas saistības, izmitinot un barojot bēgļus perioda, kādā to pieprasīja policija.

Ministriju pārstāvji sapulcē minēja, ka viesnīcām vajadzētu iekļauties valsts piešķirtajā summā, tomēr "ir jāsaprot, ka pašizmaksa lauku viesu nama gultai, pašizmaksa ģimenes viesnīcai maza pilsētā un četrzvaigžņu vai pieczvaigžņu viesnīcai Vecrīgas sirdī ir dažāda, kā arī nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) ļoti atšķiras, kas, piemēram, Vecrīgā ir vairākos simtos tūkstošu gadā".

Tāpat ir svarīgi ņemt vērā, ka viesnīcu nozare ir novājināta Covid-19 ietekmē. Valsts atbalsts nozarei ļāva saglabāt darba vietas un nosegt daļu no pamata izmaksām, bet viesnīcām šobrīd ir atlikti nodokļi, tostarp liels NĪN, kā arī lielākai daļai Rīgas viesnīcu ir kredītsaistības vai uzkrāti citi parādi par Covid-19 periodu, sacīja Stirna.

Tāpat šobrīd nozarē ir milzīgs darba spēka trūkums, jo tā divus gadus bija neaktīva. Vienlaikus ļoti strauji aug izdevumi, un viesnīcām vasara ir vienīgais periods, lai uzkrāt resursus rudenim un ziemai, jo situācija ir ļoti nestabila.

Stirna norādīja, ka finansējuma samazinājums varētu būt iemesls, kāpēc daudzi nozares pārstāvji atsaka slēgt līgumu par turpmāko bēgļu izmitināšanu savās viesnīcās.

Vienlaikus Stirna norādīja, ka nav skaidrības, kur turpmāk tiks izmitināti līdz šim viesnīcā dzīvojošie ukraiņu bēgļi, tomēr "baumu līmenī no viesiem dzirdēts, ka daudzus vedīs ārpus Rīgas".

Savukārt viesnīcas "Riga Islande Hotel" valdes priekšsēdētājs Andris Kalniņš sacīja, ka "Riga Islande Hotel" pārtrauks Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu šī gada 31.maijā.

Kalniņš skaidroja, ka ukraiņu izmitināšanas pārtraukšana ir saistīta ar valsts finansējuma samazināšanu, jo izmitināt un pilnvērtīgi pabarot šos cilvēkus viesnīcā par jaunajiem izcenojumiem nav finansiāli iespējams.

Vienlaikus viņš norādīja, ka būtu iespējams turpināt Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu viesnīcā, ja tiktu saglabātās līdzšinējās cenas, īpaši ēdināšanai.

"Riga Islande Hotel" par valsts atbalsta samazinājumu bēgļu izmitināšanai viesnīcās no 25.maija uzzinājuši 20.maijā, tomēr viesnīcas vadība cerējusi uz valdības pretimnākšanu Ukrainas bēgļiem, tādēļ izmitinātie ukraiņi netika brīdināti konkrētajā dienā, lai neradītu lieku stresu.

Savukārt 24.maijā bijis skaidrs, ka valdības samazinātie izcenojumi paliek spēkā un pašvaldība ir gatava pārvest ukraiņus no viesnīcas uz citām mītnēm jau nākamajā dienā, jo nevar atļauties maksāt par pakalpojumiem līdzšinējā apmērā.

Kalniņš sacīja, ka pēkšņa viesnīcas pamešana un personu novirzīšana uz zemāka līmeņa izmitināšanas vietām jau nākamajā dienā var radīt paniku cilvēku vidū, tāpēc "Riga Islande Hotel" izteica pašvaldībai piedāvājumu, ka viesnīca, izmantojot arī savu finansējumu, ir gatava vēl nedēļu izmitināt ukraiņus par samazinātā atbalsta summām, vienlaikus nodrošinot pilnvērtīgus izmitināšanas un ēdināšanas apstākļus.

"Riga Islande Hotel" šodien informējusi viesnīcā dzīvojošos ukraiņus, ka pašvaldība tos izmitinās citās vietās ar 2022.gada 31.maiju.

Pēc "Riga Islande Hotel" rīcībā esošās informācijas, tālāka Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana tiks nodrošināta zemāka līmeņa izmitināšanas vietās, tostarp dienesta viesnīcās.

No 25.maija maksa par bēgļu izmitināšanu tūrisma mītnēs samazināta no 20 eiro uz 15 eiro dienā, bet par bēgļu ēdināšanu - no 15 eiro uz 10 eiro, un pēc šāda lēmuma atsevišķas tūrisma mītnes paziņojušas, ka vairs nevar izmitināt savās telpās bēgļus.

Rīgas Pašvaldības policijas (RPP) priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs. skaidroja, ka tas kopumā skāris 570 cilvēkus, un 24.maijā izdevies atrast iespēju pārcelt 200 bēgļus uz citām mītnēm, bet atlikušie tiks pārcelti līdz 30.maijam.

Gan RPP darbinieki, gan Rīgas sociālais dienests centies informēt bēgļus, ka bez pajumtes viņi nepaliks un uz ielas neviens netiks izlikts.