Lielākoties ukraiņu bērni Latvijā ir iejutušies. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Karš pret Ukrainu turpinās pat skolā Rīgā...

Sabiedrība Kārlis

Seržants Kas Jauns Avīze

Pēc jaunākajiem datiem, Latvijas mācību iestādes apmeklē 3624 bērni no Ukrainas un visvairāk – 1825 – skolēnu mācās Rīgā. No 2642 bērniem, kuri mācās vispārējās izglītības iestādes, vairāk nekā puse, 1343 skolēni, izvēlējušies mācīties valsts valodā. Bērnudārzos no 982 bērniem valsts valodas programmu izvēlējušies 654. Diemžēl tam ir nopietni iemesli.