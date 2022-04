Gaidāmas izmaiņas pases un eID kartes saņemšanā; vairs nebūs jāstāv tik garās rindās

Kāds portāla Jauns.lv lasītājs pastāstīja, ka saistībā ar Ukrainā sākto karu un starptautiskās situācijas saspīlējumu februāra beigās nolēma atjaunot savam bērnam personu apliecinošus dokumentus, kuriem bija beidzies derīguma termiņš.

Jāgaida līdz maijam

“Kad marta sākumā par to interesējos, izrādījās, ka pirmie brīvie pieraksta laiki, kuros varēju aizvest bērnu uz PMLP nodaļu, bija pieejami tikai maijā. Tā kā nebija citu variantu un dokumentus vajadzēja sakārtot, protams, pieteicos rindā. Patlaban rindā stāvam jau aptuveni divus mēnešus, un ceram, ka maijā beidzot izdosies atjaunot bērnam dokumentus,” tētis stāstīja.

Lasītājs arī paskaidroja, ka par bērna dokumentu atjaunošanu nebija aizdomājies agrāk, jo pēdējos gados Covid-19 pandēmijas dēļ ģimene bija pārtraukusi ceļošanu ārpus valsts un Latvijā bērna identifikācijai līdz šim pietika tikai ar dzimšanas apliecību.

Visgarākās rindas ir Rīgā

Savukārt PMLP sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe portālam Jauns.lv norādīja, ka patlaban garākais gaidīšanas laiks ir Rīgā un lielajās pilsētās, kur dzīvo visvairāk iedzīvotāju, tas ir, jāgaida aptuveni līdz 1,5 mēnesim.

Bet mazākais gaidīšanas laiks ir pilsētās, kur ir mazāks iedzīvotāju skaits - tur uz pierakstu jāgaida aptuveni 1 līdz 2 nedēļas.

Daudzi grib noformēt dokumentus bērniem

Viņa minēja vairākus galvenos iemeslus, kāpēc izveidojušās tik garas rindas. Kā viens no iemesliem ir klientu pieplūdums, kuri pēc 23.februāra notikumiem Ukrainā vēlas noformēt personu apliecinošus dokumentus bērniem. 2021.gada martā bija 5000 noformēti dokumenti bērniem, bet 2022.gada martā bija 25 000 noformēti dokumenti bērniem.

Vēl viens rindu iemesls ir personāla trūkums un papildu klientu pieplūdums, proti, pārvalde bez rindas noformē dokumentus arī Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tāpat rindas veicina personu apliecinošo dokumentu nomaiņas cikla kārtējā pienākšana.

Vēl ir liels skaits ar klientiem, kuri savus dokumentus ir pazaudējuši un/ vai nav noformējuši pandēmijas laikā, jo tas nav bijis aktuāli.

Kad rindas varētu sarukt?

“Ceram, ka līdz ar pirms pandēmijas apkalpošanas kārtības atsākšanu - apkalpošanu rindas kārtībā, kā arī papildu 20 personāla amata vietām, ko pārvalde ir lūgusi tai piešķirt, rindas un gaidīšana uz personu apliecinošu dokumentu saņemšanu samazināsies jau tuvākajos mēnešos,” viņa izteica cerību.

Dokumentus varēs noformēt arī rindas kārtībā

Cilvēki var pieteikties dokumentu nokārtošanai, izmantojot iepriekšēja pieraksta sistēmu, pārvaldes tīmekļa vietnē www.pmlp.gov.lv, kā arī no 16.maija pakāpeniski visās nodaļās noformēt un saņemt pasi vai eID karti varēs rindas kārtībā.

Vai ir kāds veids, kā cilvēki varētu tikt ātrāk pie dokumentu nokārtošanas, lai nebūtu jāgaida rindā vairāki mēneši? Puķe atbildēja: “Līdz 16.maijam, kad visās pārvaldes nodaļās atsāksies apkalpošana rindas kārtībā, klientiem ir iespēja noformēt personu apliecinošus dokumentus rindas kārtībā šādās pilsētās - Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Krāslavas (līdz 22. aprīlim), Kuldīgas, Ludzas, Madonas, Preiļu, Valkas, Ventspils nodaļās. Jāņem vērā, ka prioritāri vispirms tiks apkalpoti klienti, kuri būs veikuši iepriekšēju pierakstu.”

“Dzīvās rindas” piektdienas

Iepriekš PMLP informēja, ka trīs aprīļa piektdienās būs iespēja noformēt un saņemt personu apliecinošos dokumentus tā sauktās "dzīvās" rindas kārtībā Čiekurkalnā esošajā Rīgas 1.nodaļā.

Vērtējot šo iniciatīvu, Puķe atzina, ka klientu vēlme noformēt dokumentus bija ļoti liela. No 16.maija pakāpeniski iespēja noformēt dokumentus rindas kārtībā tiks ieviesta visās pārvaldes nodaļās, līdz ar to šādas ''dzīvās rindas'' piektdienas vairs netiks organizētas.

Gan rindas kārtībā, gan pēc iepriekšēja pieraksta

No 16.maija gan rindas kārtībā, gan pēc iepriekš veikta pieraksta, sniedzot iespēju noformēt pasi un eID karti, klientus apkalpos 27 pārvaldes teritoriālās nodaļas visā Latvijā, bet no 17.maija šāda kārtība būs arī pārvaldes Rīgas 2.nodaļā un no jūnija sākuma arī Rīgas 3.nodaļā.

PMLP pārstāve atgādināja un lūdza klientus, apmeklējot pārvaldi, līdzi ņemt arī savu veco personu apliecinošo dokumentu, ja tāds ir.