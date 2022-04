Lai palīdzētu izprast dabai draudzīgas vides veidošanas pamatprincipus Mārupē notiks Zaļais festivāls

Festivāla divās dienās kopā atbilstošo jomu speciālistiem plānots diskutēt par atjaunojamiem energoresursiem, atkritumu šķirošanu, "zero waste" principiem un kompostēšanu.

Pasākuma laikā Mārupē, Dreimaņu ielā 12 plānots atklāt jauniešu centru "Hēlijs", kas turpmāk būs ne vien vieta, kur tikties un darboties jauniešiem, bet arī vieta, kas popularizēs zaļo domāšanu.

"Zaļais festivāls ir viena no aktivitātēm, ko Mārupes novada pašvaldība īsteno stratēģisku mērķu sasniegšanai, jo inovatīvi un viedi risinājumi, klimatneitralitātes veicināšana un dabas potenciāla saglabāšana ir strauji augošā Mārupes novada ilgtermiņa prioritātes," skaidro Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere.

Pasākumā piedalīsies vairāki specifisku, ar zaļajiem risinājumiem saistītu jomu speciālisti, kas sniegs atbildes, kuras meklēt pašiem dažkārt šķiet pārāk laikietilpīgi.

Zaļā festivāla pirmajā dienā dalībnieki varēs veidot vides instalāciju no lietotiem t - krekliem. Kopā ar jaunākajiem apmeklētājiem taps dēstu kastītes no piena pakām - saulespuķu iesēšanai. Neformālā atmosfērā pie ugunskura notiks sarunas par atkritumu kompostēšanu un "zero waste" principiem.

30. aprīlī festivāla dalībnieku sportisko garu izaicinās fotoorientēšanās aktivitāte "Beidzam gurķoties!". Lielās Talkas dienā organizētais pasākums iekļaus arī talkošanas elementus.

Savukārt no plkst. 13 līdz 18.30 notiks semināri, diskusijas, varēs klausīties pieredzes stāstus, bet bērni - piedalīties atkritumu šķirošanas spēlē.