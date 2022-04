Samazinājies Latvijas slimnīcās hospitalizēto Covid-19 pacientu skaits

Kopumā pēdējās diennakts laikā Latvijā stacionāros ievietoti 53 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 125.

Tas ir mazākais vienā dienā stacionēto pacientu skaits kopš 10.janvāra, kad slimnīcās ievietoja 50 cilvēkus ar Covid-19.

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 237 Covid-19 ir pamatdiagnoze. Tostarp no stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 213 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 24 ir ar smagu slimības gaitu.

Jau vēstīts, ka atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 956 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par pieciem mirušajiem.

Kopumā pagājušajā diennaktī laboratoriski veikti 3919 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 24,4% bija pozitīvi, dienu iepriekš attiecīgais rādītājs bija 18,3%.

Pēdējās divās šīs nedēļas darba dienās jaunu inficēto skaits bijis zem 1000, kas pēdējo reizi bija vērojams pagājušā gada decembrī. Šogad inficēto skaits zem 1000 robežas ir bijis tikai brīvdienās, kad ir mazāks testēto iedzīvotāju skaits

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 1078,1 gadījumiem līdz 996,1 uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs zem 1000 gadījumiem tika reģistrēts 7.janvārī, kad tas bija 735,3.

Tāpat turpināja samazināties septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 353,8 līdz 334,88.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 281 nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 675 bija vakcinēts.

No saņemtajiem ziņojumiem par pieciem mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, viens - vecumā no 90 līdz 99. Trīs no mirušajiem cilvēkiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt divi bija vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5663 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 808 341 cilvēkam. Pēdējās septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 6340 cilvēki.