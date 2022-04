Ilze Tetere, EHR Mediju Grupas pašreklāmas vadītāja. (Foto: Publicitātes)

Medijpratības nozīme digitālajā laikmetā, kad informācija kļuvusi par globālu ietekmēšanas līdzekli

“Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, kad sastopamies nevis ar tās trūkumu, bet izaicinājumu – saprast kam varam uzticēties, bet kas – apšaubāms un pat kaitniecisks. Šādā kontekstā visbiežāk Latvijas politiskajā retorikā tiek paustas publiskas bažas par jauniešiem, kam salīdzinoši īsās dzīves pieredzes dēļ šķietami varētu būt nepietiekamas analītiskās spējas šādas informācijas izvērtēšanai. Uzdrošinos to apstrīdēt un par visievainojamāko sabiedrības grupu izvirzīt iedzīvotājus no 50 gadiem un vecākus,” saka Ilze Tetere, EHR Mediju Grupas pašreklāmas vadītāja. “Tieši rūpes par cilvēku brieduma gados un senioru medijpratību ir jāizvirza par vienu no Latvijas mediju komunikācijas prioritātēm, kur savs ieguldījums ir jāsniedz gan jauniešiem, gan tradicionālajiem medijiem, gan valsts institūcijām un pašvaldībām.”