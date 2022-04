Koncertos "Musique d'amour" Rīgā un Ogrē piedalīsies īpašā viešņa - ukraiņu soprāns Mariana Bodnara

Operetes teātra valdes priekšsēdētāja Agija Ozoliņa-Kozlovska pauž: «Laikā, kurā šobrīd dzīvojam, mēs skaudrāk kā jebkad agrāk saprotam, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt līdzcietību, cilvēcību un spēju sadzirdēt un mīlēt vienam otru. Mīlestība ir dzīvības kodols, dzīvotspējas eliksīrs, kas rada dzīvesprieku un dzīvotprieku, piešķir mūsu dzīvei vērtību. Mūsu koncerta vadmotīvs ir mīlestības mūzika visās tās izpausmēs, kā iedvesmas un stiprinājuma avots, kā dzīvesprieka un mīlestības «eksplozija» iepretim pasaulē notiekošajam, tādēļ abos koncertos Operetes teātra komanda būs līdzās ukraiņu tautai ne tikai sirdī un darbos, bet arī mūzikā.

Foto: Publicitātes foto

Mūsu koncerta īpašā viešņa būs ukraiņu soprāns Mariana Bodnara, savukārt itāliešu diriģents Enriko Dzullino mūsu teātrim ir uzdāvinājis skaistu ukraiņu tautas dziesmas «Vijole spēlē» aranžiju simfoniskajam orķestrim. Liels paldies viņam par to! Esam vienoti – ar miera domām pāri robežām. Esam vienoti mūzikā, kas iedvesmo un mīlestībā!»

Koncerta īpašā viešņa – Kijivas Nacionālā akadēmiskā operetes teātra prīma Mariana Bodnara (Maryana Bodnar) – operdziedāšanu mācījusies «St. Cecilia» konservatorijā Romā (Itālija), kā arī Kijevas Nacionālajā universitātē. Viņa savas dziedāšanas un aktiermeistarības prasmes papildinājusi pie ievērojamiem pedagogiem dažādās meistarklasēs visā pasaulē, kā arī regulāri piedalījusies starptautiskos festivālos un muzikālos projektos.

Foto: Publicitātes foto

Itāliešu diriģents Enriko Dzullino (Enrico Zullino) dzimis Itālijā, Gallipoli pilsētā, studējis Tito Skipas konservatorijā Lečē, čella klasē, vienlaikus apgūstot arī kompozīciju un diriģēšanu Monopoli konservatorijā. No 2010.gada paralēli mūziķa karjerai veic nošu transkripcijas mūzikas izdevniecībai «Glissato», ražīgi darbojas arī kā komponists. No 2018. gada darbojas kā nošu transkriptors, aranžētājs un galvenais diriģents mūzikas asociācijā «Tito Skipa», kuru dibinājis slavenā itāļu tenora dēls.

Koncertos piedalīsies: operdīva Sonora Vaice (soprāns), Anta Jankovska (soprāns / Itālija), Laura Purena-Kancāne (soprāns), Mariana Bodnar (soprāns / Ukraina), Alfr. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas audzēkne Patrīcija Kozlovska (soprāns), Dainis Skutelis (tenors), Kārlis Rūtentāls (tenors), Dainis Kalnačs (tenors), Nauris Indzeris (baritons). Rīgas koncertā 26.aprīlī īpašā viešņa būs šarmantā vijolniece un «Lielās mūzikas balvas» laureāte Paula Šūmane, savukārt 15.maijā Ogres koncertā uz skatuves atkal kāps izcilais vijolnieks Raimonds Ozols. Abos koncertos par pavadījumu gādās Operetes teātra simfoniskais orķestris diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā.

Programmā: fragmenti no Franča Lehāra operetēm «Jautrā atraitne», «Grāfs fon Luksemburgs», «Paganīni», «Skaista ir pasaule», «Džūdita», «Smaidu zeme», Lelles Olimpijas ārija no operas Žana Žaka Ofenbaha operas «Hofmaņa stāsti», fragmenti no Karla Cellera operetes «Putnu pārdevējs», Imres Kalmāna operetes «Silva. Čardaša karaliene», Karla Millekera operetes «Laupītājs Gasparone», Johana Štrausa operetes «Čigānu Barons», Čarlza Lekoka operetes «Roka uz sirds», Imres Kālmāna operetes «Silva», Roberta Planketa operas «Korneviļas zvani» un Vitorio Monti «Čardašs», kā arī muzikāli pārsteigumi no ukraiņu viessolistes.

Biļetes var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs un www.bilesuparadize.lv. Biļešu cenas: 15–35 eiro. Skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem, kā arī Ogres novadnieka kartes īpašniekiem – 20% atlaide!

Vairāk informācijas:

Facebook.com/OperetesTeatris, www.operetesteatris.lv