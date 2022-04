Viedoklis: Inflācijas apstākļos termiņnoguldījumu loma pieaug

Par divus gadus ilgušās pandēmijas ietekmi uz mājsaimniecību finansēm ir runāts daudz. Gan par ienākumu sarukumu un atbalsta maksājumu gaidīšanu vienai sabiedrības grupai, gan par prāviem uzkrājumiem citai, ko veicinājuši izklaidēšanās, ceļošanas un iepirkšanās ierobežojumi. Otro tendenci uzskatāmi parāda nupat Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) publiskotie dati. Tie liecina, ka iekšzemes mājsaimniecību noguldījumu apmērs Latvijas bankās palielinājies par 15,2% jeb 1,299 miljardiem eiro, 2021. gada beigās sasniedzot 9,833 miljardus eiro, bet iekšzemes nefinanšu sabiedrību noguldījumu apmērs audzis par 8,8% jeb 490,274 miljoniem eiro, sasniedzot 6,08 miljardus eiro. Tādējādi banku kontos «guļ» 17,613 miljardi eiro un lielas summas arī privātpersonu mājās. Skaidrā naudā. Paslēpts nebaltām dienām. Lielākā daļa šo miljardu patiešām «guļ», «snauž», jo daudzas universālās bankas joprojām nepiedāvā uzkrājošu depozītu. Savukārt paši Latvijas iedzīvotāji nav īpaši aktīvi naudas investēšanā akcijās un fondos. Eurostat dati par 2021. gada 3.ceturksni rāda, ka mūsu valsts iedzīvotāji finanšu instrumentos ieguldījuši tikai ap 470 miljoniem eiro, kas ir mazāk par 5% no visiem brīvajiem līdzekļiem, kamēr Lietuvā investēti ap 1,4 miljardiem eiro, un Igaunijā – ap miljardu.

Ko darīt ar brīvo naudu, lai tā nezaudētu vērtību inflācijas apstākļos? Visvienkāršākais un vienlaicīgi drošākais veids ir atrast piemērotu depozīta piedāvājumu. Depozīts ir patiešām ērtākais veids aizņemtiem cilvēkiem un visiem tiem, kuri nevēlas iedziļināties akciju tirgū un līdzīgos investīciju instrumentos. Bankā tiek noguldīta paša izvēlēta naudas summa un pēc nolīgtā termiņa tā tiek atgūta kopā ar procentu likmes piepelnītajiem eiro. Piemēram, Bigbank Latvija ilgtermiņa depozīta likme sasniedz 2%, un var palīdzēt tikt pie vērā ņemamiem papildu ienākumiem.

Lai saprastu, cik daudz var nopelnīt ar šādu noguldījumu, aplūkosim aktuālo Bigbank Latvija statistiku. Mūsu bankā visbiežāk nauda tiek noguldīta uz pieciem gadiem. Tādu termiņu izvēlējušies 24% no visiem noguldītājiem. Savukārt vidējais noguldījuma apjoms ir 22 754,27 eiro. Noslēdzot 5 gadu līgumu par šāda summas noguldīšanu un izvēloties procentu izmaksu termiņa beigās, klientam tiek piemērota 2% likme. Tas dos peļņu 2275,43 eiro apmērā, no kā jānomaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Naudu iespējams noguldīt uz termiņu no viena līdz 120 mēnešiem, un depozīta līguma noslēgšanai pietiek pat ar 500 eiro uzkrājumu. Arī procentu izmaksas nosacījumus klienti var brīvi izvēlēties – ikmēneša, ikgadējo vai noguldījuma termiņa beigās. Pēdējam variantam tiek piemērota visaugstākā procentu likme, tādēļ tas nesīs vislielāko peļņu.

Visus Bigbank Latvija klientu noguldījumus aizsargā Igaunijas Garantiju fonds, un tie tiek nodrošināti un kompensēti saskaņā ar Likumu par Garantiju fondu. Saskaņā ar to, ikviens noguldītājs simtprocentīgā apmērā var atgūt noguldījumu līdz 100 000 eiro.