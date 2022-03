Prokuratūra sākusi pārbaudi par reliģiskās organizācijas "Jehovas liecinieki" darbības atbilstību normatīvajiem aktiem

Prokuratūra informēja, ka šonedēļ portālā "Tvnet" publicēti divi raksti, kuru saturs dod pamatu secinājumam, ka "Jehovas liecinieku" darbība, iespējams, ir pretrunā ar Satversmi un citiem normatīvajiem aktiem, tās darbība, iespējams, apdraud sabiedrisko kārtību, personu veselību un tikumību.

Vienā no publikācijām aprakstīta kāda organizācijas bijušā aktīvista Jāņa Folkmaņa dzīve šajā organizācijā. Viņš paudis aizdomas, ka reliģiskā organizācija zinājusi, bet noklusējusi pedofilijas gadījumus. Vienā gadījumā organizācijas dalībnieci it kā seksuāli izmantojis brālis, bet citā kādas draudzes vecākajam bijušas seksuālas attiecības ar 16 gadus vecu meiteni. Līdz ar to Folkmanis uzskata, ka vairākus gadu desmitus draudzēs pedofili ir jutušies "komfortabli un droši".

Otrajā rakstā kāda sieviete apraksta situāciju, kā viņai bijis aizliegts kontaktēties ar meitu, kura ir izslēgta no organizācijas.

Saskaņā ar Reliģisko organizāciju likumu nevienai personai savas reliģiskās pārliecības dēļ nav tiesību neievērot likumus, un reliģiskās organizācijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt, ja tā ir pretrunā ar Latvijas Satversmi vai citiem normatīvajiem aktiem. Pieteikumu tiesā var iesniegt tikai ģenerālprokurors.

Ar 30. marta ģenerālprokurora pienākumu izpildītāja rezolūciju prokuroram uzdots veikt pārbaudi par "Jehovas liecinieku" darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Prokuratūra atgādina, ka 2020. gada 23. martā ģenerālprokurors Vidzemes rajona tiesā iesniedza prasības pieteikumu par reliģiskās organizācijas "Pirmā Evanģēliskā Jēzus draudze" darbības izbeigšanu.

Tāpat prokuratūrā veiktās pārbaudes 2021. gada 10. novembrī Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai iesniegts pieteikums par reliģiskās organizācijas "Evaņģēlisko kristiešu baznīcas "Jaunā paaudze" Rīgas draudze" un reliģiskās organizācijas "Evaņģēlisko kristiešu baznīca "Jaunā paaudze"" darbības izbeigšanu.