Stājies spēkā Gunāra Astras radinieku slepkavai piespriestais mūža ieslodzījums

Lieta saistīta ar 2019. gada 22. martā pastrādāto Gunāra Astras 1925. gadā dzimušā brāļa Harija Astras un viņa 1936. gadā dzimušās sievas Martas Niedras nogalināšanu. Par nodarījumu tika apsūdzēti divi vīrieši - Jānis Rēvičs un Aigars Ginters.

Kurzemes rajona tiesa Talsos slepkavības faktiskajam pastrādātājam Rēvičam piesprieda mūža ieslodzījumu, bet viņa līdzgājējam Ginteram - 11 gadu cietumsodu. Kā vēstīja laikraksts "Latvijas Avīze", tiesā Ginters savu vainu atzina pilnībā, bet Rēvičs daļēji - sākotnēji atzina, ka sievieti esot nogalinājis, bet vīrieti tikai sadūris, bet vēlāk tiesas sēdēs sācis teikt, ka sievieti neesot nodūris - to esot izdarījis Ginters.

Izmeklētāji noskaidrojuši, ka sievieti Rēvičs nogalinājis viņas pašas mājās ar 16 naža dūrieniem galvā, kaklā un krūškurvī pēc tam, kad sirmgalve paziņojusi, ka viņai nav naudas, ko aizdot. Pēc slepkavības Rēvičs licis Ginteram no sievietes istabas paņemt naudas maku, kurā atradušies 1120 eiro.

Pēc tam Rēvičs iegājis istabā pie Harija Astras. Uzbrucējs pieprasījis saimniekam naudu un ar nazi iedūris viņam kaklā. Pēc tam slepkava licis sirmgalvim doties uz virtuvi, kur uz grīdas gulējusi noslepkavotā sieva. Tur Rēvičs iedūris vīrietim ar nazi, kas palicis pensionāram galvā. Tad slepkava paņēmis citu nazi un vēl 14 reizes iedūris sirmgalvim galvā, kaklā un krūškurvī.

Pēc pastrādātā nozieguma abi aizgājuši uz Rēviča dzīvesvietu, kur satīrījuši drēbes un Rēvičs izsaucis taksometru, ar kuru aizbraukuši uz spēļu zāli Talsos. Tur abi pašķīrušies, bet Ginters piezvanījis policijai, lai ziņotu par notikušo.

1991. gadā dzimušo Rēviču apsūdzēja par divu personu slepkavību laupīšanas laikā sevišķi pastiprinošos apstākļos ar sevišķu cietsirdību, apzinoties, ka personas ir bezpalīdzības stāvoklī, savukārt 1962. gadā dzimušo Ginteru apsūdzēja par iepriekš neapsolītu sevišķi smaga nozieguma pēdu slēpšanu.

Rēviča lieta nonāca līdz AT. Izvērtējot apsūdzētā kasācijas sūdzībā minētos argumentus, AT neradās šaubas par pārsūdzētā nolēmuma tiesiskumu. AT lēmumā norāda, ka apelācijas instances tiesa, izvērtējot lietā iegūtos pierādījumus, tajā skaitā apsūdzēto, cietušo un liecinieku liecības, pamatoti secinājusi, ka apsūdzētais izdarīja divu personu tīšu prettiesisku nonāvēšanu.

Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Līdz ar AT lēmumu stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas 2021. gada 30. augusta spriedums, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu Krimināllikuma 118. panta 2. punktā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā par divu personu tīšu prettiesisku nonāvēšanu sevišķi pastiprinošos apstākļos ar sevišķu cietsirdību, apzinoties, ka personas ir bezpalīdzības stāvoklī, un tā saistīta ar laupīšanu.

Apsūdzētais sodīts ar mūža ieslodzījumu un probācijas uzraudzību uz trīs gadiem. No apsūdzētā piedzīta mantiskā zaudējuma kompensācija 4758,41 eiro, morālā kaitējuma kompensācija 10 000 eiro, procesuālie izdevumi par cietušajiem izmaksāto valsts kompensāciju 4300 eiro un procesuālie izdevumi valsts labā par zvērinātu advokātu sniegto juridisko palīdzību 1526 eiro.

Otrs lietā apsūdzētais apsūdzībā pēc Krimināllikuma 313. panta otrās daļas par iepriekš neapsolītu sevišķi smaga nozieguma rīku un pēdu slēpšanu beigās tika sodīts ar brīvības atņemšanu uz vienu gadu un deviņiem mēnešiem.