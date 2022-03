Cilvēki saņem pārtikas pakas trūcīgajiem biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" naktspatversmes telpās Gaiziņa ielā. (Foto: LETA)

Latvijas Sarkanais krusts atklāj, kuras preces visvairāk gaida no ziedotājiem

Latvieši ziedo naski, taču izpratne par to, kādas preces var ziedot, joprojām ir maza. Latvijas Sarkanā krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā “Revidents” atklāja, ka teju 40 - 60% no ziedotajām mantām nākas izmest atkritumos to nelietojamības dēļ. Uzzini, ko un kā nodot, lai mantas atrastu savu otro pielietojumu!