Ielu mākslinieks KIWIE Ukrainas atbalstam izlaiž NFT instalāciju

Latvijā mītošais mākslas kolektīvs KIWIE izdevis KIWIE1001 NFT blakus projektu "MOLOKIWIE", kas sastāv no viena mākslas darba ar tā fiziskā darba lokāciju Apvienotajos Arābu Emirātos, Dubaijā. Projekts izveidots ar mērķi atbalstīt Ukrainu cīņā par savu brīvību, ziedojot 100% no ienākumiem verificētām Ukrainas labdarības organizācijām.



"Šis ir laiks, kad visai pasaulei jāsadodās rokās, lai nosargātu to ko esam būvējuši pēdējās desmitgades. Skaidrs ir tas, ka mēs šeit, KIWIE kolektīvā, neesam karavīri, ieročus esam turējuši rokās tikai šautuvē vai paint-ball laukumā, izklaides formātā. Tāpēc izvēlamies palīdzēt veidos kā mēs to protam vislabāk, šajā gadījumā ar idejām caur mākslu un digitālajām tehnoloģijām. Darbs tapa Februārā beigās, pāris dienas pēc iebrukuma Ukrainā. Laikā, kad pēc Latvijas Kultūras Ministrijas uzaicinājuma viesojāmies DUBAI EXPO 2020, lai pārstāvētu Latviju sarunās par digitālo mākslu un NFT." skaidro KIWIE.

Šī kolekcija atšķirās no visām iepriekšējām izlaistajām KIWIE 1001 kolekcijām galvenokārt ar savu formātu. "MOLOKIWIE" kolekcija sastāv tikai no viena darba, kura kopiju var iegādāties jebkurš pēc iekalšanas principa. Tā cena ir noteikta 0.02 ETH, jeb aptuveni 50 EUR, kas ir pielāgotā tā, lai jebkuram būtu iespējams iegādāties vismaz vienu darbu, tādā veidā atbalstot Ukrainu, par to pretī saņemot NFT darbu savā digitālajā maciņā. Tā kā kolekcija ir veidota ar mērķi savākt ziedojumus, katrs interesents var iekalt neierobežotu daudzumu darbus. Plašāka informācija par projektu un tā mērķi https://kiwie1001.com/molokiwie/.

KIWIE ir viens no pirmajiem ielu māksliniekiem Latvijā un ir aktīvi darbojies uz Rīgas ielām kā arī ārvalstīs jau kopš 2006. gada. 2021 gadā KIWIE sevi pārliecinoši pieteica NFT tirgū, izlaižot vairākas darbu kolekcijas uz blokķēdes sistēmas, kas piesaistīja kolekcionāru uzmanību gan Latvijā, gan ārzemēs. Šobrīd tirdzniecības centrā "Galerija Centrs" atrodas Eiropā pirmajā NFT izstāžu telpa "KIWIE SPACE", kur var iepazīties ar jaunumiem no kolekcijas. Kā darbības mērķi nākamajiem gadiem KIWIE1001 projekts ir izvirzījis mākslas darbu radīšanu visās 195 pasaules valstīs, lai kopumā radītu 1001 unikālu internacionālu mākslas darbu kolekciju.

Kas ir NFT?

NFT (non-fungible tokens) ir savstarpēji neaizvietojami žetoni, kas ir unikāli, neaizstājami, aktīvi kriptomākslas tirgū; tā ir īpaša uzskaites sistēma, kas reprezentē digitālos un fiziskos aktīvus un pilnvaroto īpašniekus veikt ar tiem darbības (piemēram, atdot to citam īpašniekam vai iznīcināt). NFT attīstījās īsi pēc tādu valūtu kā "Bitcoin” un "Ethereum” fenomena. Līdz ar jaunajām kripto valūtām parādījusies "viedo līgumu” tehnoloģija ļauj blokķēdes izmantot ne tikai naudas pārskaitījumiem, bet arī dažādu darījumu autentificēšanai. Tai skaitā - mākslas darba īpašnieka noteikšanai veidā, kura precizitāti un uzticamību garantē kriptogrāfiski algoritmi.