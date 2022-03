Satiec iemīļotus rakstniekus un māksliniekus “Latvijas Grāmatu izstādē 2022” Ķīpsalā

Grāmatu atvēršanas svētki

Daudzi autori tieši izstādi izvēlas par vietu, kur pirmo reizi savu lolojumu izrādīt plašākai auditorijai. 11. martā uz Lielās skatuves plkst. 11.00 norisināsies Anša Lerha-Puškaiša grāmatas “Pasakas par putniem” prezentācija, plkst. 14.00 notiks filozofijas doktora Raivja Bičevska grāmatas “Sabiedrība bez pasaules” atklāšana, bet plkst. 16.00 interesenti ir aicināti uz tikšanos ar autoru Kasparu Mucenieku un grāmatas “Veiksmīga uzņēmumu apvienošana un iegādes integrācijas noslēpums” atvēršanu. 12. martā plkst. 12.00 uz Lielās skatuves meklēsim atbildi uz jautājumu: kā pareizi saprast vēsturi. To uzzināsim Petras Derkina un Aivara Eipura grāmatas “Latvija – tik un tā / It’s Latvia – anyway” prezentācijā!

Aivara Hermaņa dziesmas Ievas Akurateres un Igo izpildījumā

11. martā plkst. 12.00 “Latvijas Grāmatu izstādē” tiks atvērta izcilā latviešu ģitārista un producenta Aivara Hermaņa 50 populārāko dziesmu grāmata. Izdevumā apkopoti skaņdarbi, kuru izpildītāju vārdi runā paši par sevi, – Igo, “Remix”, Ieva Akuratere, “Dzeguzīte”, Žoržs Siksna, Aija Vītoliņa, Vjačeslavs Mitrohins u. c. Tāpēc šis krājums varētu būt īsts atklājums un daudziem arī pilnībā no jauna apgūstams repertuārs. Aivars savām dziesmām izvēlējies labu dzeju un uzticamus līdzautorus. Grāmatas atvēršanas pasākumā uzstāsies Ieva Akuratere un Igo.

Aivars Hermanis (Foto: Publicitātes foto)

Par svarīgiem dienas krikumiem Rita Trence, Lia Guļevska un Ēriks Hānbergs

No 2003. līdz 2012. gadam tautā mīlētais aktieris, dziedātājs un radio balss Imants Skrastiņš savu ikdienu un pārdomas fiksēja dienasgrāmatās. “2003. gada Jāņu dienā man ienāca prātā doma piefiksēt to, kas šķiet būtisks katrā šai saulē vadītajā dieniņā. Tādi kā dienas “krikumi.” Pēc laiciņa būs interesanti palasīt un atcerēties. Dažkārt šis it kā necilais vārds “krikums” ietver ļoti lielu garīgu, emocionālu vai tīri sadzīvisku ietilpību” – rakstīja Imants Skrastiņš. Šie trāpīgie izteicieni iz aktiera un viņa dzīvesbiedres Ritas Trences dienasgrāmatām tagad ir apkopoti grāmatā “Mani dienas krikumi”, kas tiks prezentēta “Latvijas Grāmatu izstādē”. 12. martā no plkst. 13.00 līdz 14.00 interesenti aicināti satikt dziedātāju Ritu Trenci un Imanta Skrastiņa draugus un līdzgaitniekus – Liu Guļevsku un Ēriku Hānbergu, kuri ir grāmatas “Kamolā tinējs” līdzautori.

Rita Trence (Foto: Publicitātes foto)

Ēriks Hānbergs un Lia Guļevska (Foto: Publicitātes foto)

Iegūsti pirmais Daces Judinas un Artura Nīmaņa jaunāko grāmatu!

Kas ir Svilpotājs? Mītiska būtne, dabas parādība, izdomāts tēls vai īsts cilvēks? Varēsi noskaidrot pirmais, ja izlasīsi rakstnieces, publicistes, režisores Daces Judinas un komponista, dizainera Artura Nīmaņa romāna “Svilpotājs” – cikla “Laika stāsti” – sesto grāmatu, kas grāmatniecībās vēl nav pieejama. Izstādē grāmata būs pieejama pavisam “karsta’’ – tikko no tipogrāfijas, turklāt ar autogrāfiem. Savukārt 11. martā plkst. 13.00 notiks grāmatas atvēršanas pasākums tiešsaistē.

Arturs Nīmanis un Dace Judina (Foto: Publicitātes foto)

Guntara Rača autogrāfu stundas

Izstādē varēs satikt arī populārās grāmatas “365” autoru un mūziķi Guntaru Raču. Grāmatas “365” 1. un 2. daļa kļuva par vispieprasītākajām grāmatām 2017. un 2018. gadā, un nupat ir iznākusi arī 3. un 4. daļa. Dzejnieks aicina uz autogrāfu stundām “MicRec” ekspozīcijā 11. martā plkst. 13.00–14.00 un 13. martā plkst. 12.00–13.00.

Guntars Račs (Foto: Publicitātes foto)

Tukuma rakstnieki vienkopus Ķīpsalā

Tukuma Literātu apvienības autori aicina savus lasītājus uz tikšanos izstādē: 11. martā no plkst. 12.00 līdz 14.00 varēs aprunāties ar rakstniekiem Gunu Rozi un Gvido Dragi, plkst. 14.00–16.00 ar Rolandu Bulu, 12. martā no plkst. 12.00 līdz 14.00 apmeklētājus gaidīs Vilis Seleckis, no plkst. 14.00 līdz 16.00 Guntis Tālers, bet trešajā izstādes dienā, 13. martā, no plkst. 12.00 līdz 14.00 – rakstniece Gundega Kaziņa.

Atkalredzēšanās prieks

“Latvijas Grāmatu izstādes 2022” apmeklētājiem 11. martā plkst. 15.00 būs lieliska iespēja satikt iemīļoto rakstnieci un dzejnieci Janu Egli. 12. martā plkst. 11.00 uz Lielās skatuves notiks starptautiskā projekta “Tiny books from Baltic authors” prezentācija, kurā viesosies arī īsgrāmatiņas “Kas ir Stella?” autors Lauris Gundars. Vēl otrajā izstādes dienā plkst. 15.00 interesenti aicināti diskutēt par bērnu audzināšanas grāmatām un to, ko vecāki no tām sagaida. Diskusijā piedalīsies piecu bērnu mamma, bloga “espats.lv” autore, Montesori pedagoģe Viktorija Ozola un biedrības “Tēvi” nodarbību vadītājs Lauris Bokišs. Savukārt receptes lieliem un maziem svētkiem iepazīt aicina ēdienu blogere Ilze Veisbārde, kas 13. martā no plkst. 12.00 līdz 13.00 “Jāņa Rozes” ekspozīcijā pastāstīs par savu pavārgrāmatu “Ēd laimīgs”. Būs arī gardi našķi!

Ilze Veisarde (Foto: Publicitātes foto)

Aktuāli mazajiem lasītājiem

Arī mazie lasītāji varēs satikt un aprunāties ar savu iemīļoto grāmatu autoriem. 12. martā plkst. 13.00 interesenti viesosies Ineses Paklones grāmatas “Zvēru barošana” un Māra Runguļa jubilejas krājuma “Zvirbulim nenāk miegs” atvēršanas pasākumā. Svētdien plkst. 11.00 uz Lielās skatuves varēs satikt bērnu grāmatas “Apkārt pasaulei blusas mugurā” autoru, ceļotāju Zigmundu Bekmani. Uzreiz pēc tam uz Lielās skatuves norisināsies saruna ar igauņu rakstnieku Juhani Pitsepu un latviešu mākslinieci Gundegu Muzikanti par viņu kopīgi radīto grāmatu “Ir mēness zelta kuģis”. Šī bērnu grāmata ir par 1944. gada karu, kad tūkstošiem Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju pameta savas mīļās mājas, lai bēgtu pāri jūrai uz Zviedriju. Bēgļu laivās bija arī daudz bērnu. Viņu rotaļas pēkšņi aprāvās, jo bija jādodas bīstamā ceļojumā vētrainajā Baltijas jūrā.

“Latvijas Grāmatu izstādes” kultūras programmu skatiet: www.bt1.lv/lbf/visit.php#events

Ilgi gaidītie grāmatu svētki ir klāt!

No 11. līdz 13. martam lieliskas grāmatas “Latvijas Grāmatu izstādē 2022” Ķīpsalā piedāvās “Jāņa Rozes apgāds”, “Dienas grāmata”, “Latvijas mediji”, “Pētergailis”, “Jumava”, “Liels un mazs”, “Mansards”, “Zinātne”, “Izdevniecība Avots”, “Madris”, “MicRec”, “SolVita”, biznesa augstskolas “Turība” izdevniecība, mūzikas ierakstu izdevniecība “UPE” un citi.

“Latvijas Grāmatu izstādi” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju asociāciju. Vairāk: www.bt1.lv/lbf

Izstādes darba laiks:

11.–12. marts 10.00–18.00 13. marts 10.00–17.00

Biļešu cenas

Ieejas biļete – 3 € Bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas

Ar “Latvijas Grāmatu izstādes” biļeti var apmeklēt arī izstādi “Skola 2022” un 12., 13. martā arī izstādi “PetExpo 2022”.

Pie ieejas Izstāžu centrā personām no 18 gadu vecuma būs jāuzrāda derīgs digitālais Covid-19 sertifikāts (ar QR kodu) un personu apliecinošs dokuments.

Autostāvvieta – 3 €