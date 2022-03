2012. gada novembrī vairāki simti Latvijā dzīvojošo pensionāru Rīgā pie Maskavas nama stāvēja garā rindā, lai apliecinātu, ka viņi ir “dzīvi cilvēki”, kuri vēlas saņemt Krievijas pensiju. (Foto: Ieva Čīka/LETA)

Latvijā dzīvojošie Krievijas pensionāri kļūst par nabagiem

Sabiedrība Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Latvijā ir teju 11 tūkstoši pensionāru, kuri caur Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) saņem pensijas no Krievijas. Patiesībā viņu skaits ir lielāks, jo daļa to saņem pa tiešo uz savu bankas kontu no Krievijas Federācijas Pensiju fonda, bet par viņiem VSAA ziņu nav. Pārsvarā šīs pensijas saņēmēji ir Krievijas pilsoņi vai nepilsoņi, kuri par savu sociālo garantu izvēlējušies nevis Latviju, bet gan Krieviju. Viņiem nu nākas kaklā kārt ubaga tarbu.