Noslēgusies informātikas (programmēšanas) valsts olimpiāde

Jaunākajā vecuma grupā ar zelta medaļām tika apbalvots Druvas vidusskolas/Pirmās programmēšanas skolas skolēns Ansis Gustavs Andersons un Ramona Poreitere no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas. Informātikas (programmēšanas) olimpiādes vēsturē tā ir pirmā zelta medaļa, kuru ieguvusi kāda no meitenēm. Kopumā olimpiādē par godalgām cīnījās 7 meitenes un 58 zēni. “Centrs pēdējo četru gadu laikā ir intensīvi piedāvājis risinājumus un pasākumus tieši meiteņu mērķauditorijai, lai palielinātu to dalībnieču skaitu, kas piedalās programmēšanas, fizikas un matemātikas olimpiādēs. Šī gada rezultāti liek apzināties par šo darbību nepieciešamību un Centrs turpinās īstenot atbalsta programmas meiteņu iesaistei STEM olimpiādēs,” stāsta Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko.

Vecākajā grupā (11.-12.kl.) arī tika piešķirtas divas zelta medaļas. Lielāko punktu skaitu ieguva Matīss Kristiņš, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieks. Un otra zelta medaļa – Artim Vijupam no Salaspils 1.vidusskolas/Pirmās programmēšanas skolas. Abās klašu grupās kopumā tika piešķirtas piecas sudraba medaļas, sešas bronzas medaļas un 6 atzinības.

Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiāde Rēzeknē. (Foto: Publicitātes)

Olimpiādes dalībnieki uzdevumus pildīja divas dienas, katrā no tām tika dotas 5 stundas dažādu uzdevumu risināšanai. Klātienēs olimpiādes formāts skolēniem sniedza iespēju socializēties un iesaistīties arī papildu izglītošanās procesā. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija skolēnus un skolotājus iepazīstināja ar akadēmijas vidi, studiju piedāvājumu un inženieru fakultātes laboratoriju, savukārt sadarbības partneris Brain Games bija parūpējies, lai skolēniem atpūtas brīžos būtu pieejamas prāta un izklaides spēles, kas veicina sadarbības, atjautības un radošuma prasmes.

Par jauno programmētāju prasmēm priecājas arī olimpiādes galvenie atbalstītāji Tet un Pearl Latvia. Kā stāsta Dmitrijs Ņikitins, Tet galvenais tehnoloģiju direktors: “Attīstoties pasaulei, attīstās arī tehnoloģijas. Programmēšana ir pamats digitālajai izaugsmei un nākotnē šī prasme kļūs vēl nozīmīgāka un pieprasītāka. Prieks par šiem jauniešiem, kas piedalījās valsts olimpiādē un jau tagad ieliek lieliskus pamatus savai profesionālajai izaugsmei. Atbalstīsim olimpiādes uzvarētājus ceļā uz starptautiskiem panākumiem, taču noteikti vēlam visiem olimpiādes dalībniekiem, kā arī citiem skolēniem nepazaudēt zinātkāri, turpināt iepazīt tehnoloģijas, attīstīt un pilnveidot savas prasmes. Mēs Tet ļoti gaidīsim jaunos talantus savā komandā!”

Olimpiādes atbalstītāji Pearl Latvia šogad īpaši apbalvoja zelta medaļniekus, piešķirot Pearl Latvia dāvanu kartes un arī speciālbalvu - jaunāko Apple Macbook Air datoru, kuru saņēma Matīss Kristiņš no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas. “Esam lepni par ikvienu skolēnu, kas piedalās Latvijas informātikas olimpiādē! Novēlam ikvienam kvalificēties arī Baltijas, Eiropas un vispasaules olimpiādēs!” sacīja Pearl Latvia pārstāvis Jānis Jansons.

Informātikas olimpiādes galvenie partneri ir tet.lv un Pearl Latvia. Olimpiādi atbalsta LIKTA, Edisoft, Codex, Brain Games.