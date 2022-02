Aicina mainīt atkritumu apsaimniekošanas regulējumu

SIA Ekobāze vadītājs uzskata, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) šobrīd piedāvātais regulējums lobē tos atkritumu apsaimniekotājus, kuriem ir līgumi ar pašvaldībām, īpaši Rīgas atkritumu savācējus, neļaujot iepakojumu atkritumu radītājiem (komercdarbības uzņēmumiem) pašiem izvēlēties izdevīgāko iepakojuma savākšanas un apsaimniekošanas operatoru.



"Šobrīd spēkā esošās likumdošanas prasības, kas paredz, ka dalītos atkritumus savākt drīkst tikai tie operatori, kuriem ir līgums ar pašvaldību, samazina iespējamo konkurenci, kā arī var radīt atkritumu apsaimniekošanas cenu pieaugumu. Pamatojums, ka pašvaldību nolīgtie atkritumu apsaimniekotāji savus zaudējumus kompensē ar to, ka savāc dalītos atkritumus un nodod jeb pārdod vai izmanto tos tālākai pārstrādei, neiztur kritiku, jo nav saprotams, kādēļ vienā segmentā radušies zaudējumi brīvas konkurences apstākļos būtu jākompensē ar citu atkritumu apsaimniekošanā gūtajiem ienākumiem," skaidro M. Kubiļus.

Nepamatots izdevīgums Rīgai

M. Kubiļus uzsver, ka šāda sistēma ir nepārprotami izdevīga tieši galvaspilsētas atkritumu apsaimniekotājiem, jo Rīgā koncentrējas lielākā daļa atkritumu: "Nav izslēgts, ka šī ideja radusies pēc tam, kad izgāzās tā dēvētais Tīrīgas projekts, kā arī tika iedarbināta depozītu sistēma, kas samazina savācamo pārstrādājamo atkritumu apjomu. Turklāt jāņem vērā, ka daļa no reģionālo atkritumu apsaimniekotājiem daļēji vai pilnībā pieder pašvaldībām. Tādēļ kļūst skaidra Latvijas Pašvaldību savienības agresīvā nostāja. Bez jebkādas konkurences pašvaldību operatori saņem dominējošo stāvokli savos reģionos."



Neatkarīgie atkritumu apsaimniekotāji šobrīd ir gatavi maksāt par iepakojuma, kamēr tie atkritumu apsaimniekotāji, kuriem ir līgums ar pašvaldību, šķirotos atkritumus piedāvā izvest bez maksas. Dažos gadījumos, ja atkritumi ir atbilstoši sašķiroti un sagatavoti transportēšanai, par tiem iespējams saņemt pat līdz trīz reizes augstāku summu. Līdz ar to ražotājiem, tirgotājiem, lauksaimniekiem, zivsaimniekiem u.c. ir izdevīgāk izvēlēties tādu atkritumu apsaimniekotāju, kas par izlietoto iepakojumu ir gatavs samaksāt, nevis tikai piedāvāt iespēju to šķirot un izvest bez maksas.

Atkritumu apsaimniekošanā – brīvā tirgus principus

"Dīvaini, ka Valsts vides dienests, kas ir VARAM paspārnē, arī neatbalsta esošās likuma prasības un aicina ministriju veikt izmaiņas likumā. Tāpat uzskata arī Ekonomikas ministrija un daļa no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedriem: Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija un citi arī vēlas brīvā tirgus principus atkritumu apsaimniekošanā," atzīst M. Kubiļus.



Uzņēmumā secināts, ka lielākie zaudētāji no plānotajām likuma izmaiņām būs tieši mazie veikaliņi, kuriem nebūs iespējams cīnīties par sev izdevīga atkritumu apsaimiekošanas operatora izvēli.

Jāveicina dalīto atkritumu pārstrāde

"Galu galā par netālredzīgām un kļūdainām politiķu un VARAM pieejām un lēmumiem samaksāsim mēs ar jums. Turklāt var rasties situācija, ka Latvija saņem Eiropas Savienības soda sankcijas par normu neizpildīšanu atkritumu šķirošanā," brīdina M. Kubiļus.

SIA Ekobāze vadītājs atgādina: jāsaprot, ka atkritumu savākšana un nogādāšana poligonā apglabāšanai nav augstas pievienotās vērtības bizness, kā arī neprasa īpašas prasmes un iemaņas. Pārstrādājamo atkritumu apsaimniekošana, dodot iepakojumam un citām pārstrādājamām vielām iespēju piedzīvot otro dzīvi, ir balstīta zināšanās un prasmēs.

Uzņēmums aicina VARAM un ministru Artūru Tomu Plešu ("Attīstībai/Par!") iestāties par tīrāku vidi un maksimāli veicināt dalīto atkritumu pārstrādi un otrreizēju izmantošanu. "Aicinam vismaz atgriezt likumā mērķtiecīgi svītrotās normas, kas ļautu visiem atkritumu apsaimniekošanas tirgu dalībniekiem piedāvāt dalīto atkritumu apsaimniekošanu," rezumē M. Kubiļus.