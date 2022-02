24 Foto Latvijā uz starptautiskajām militārajām mācībām sāk ierasties sabiedrotie +20 Skatīties vairāk

Kopīgas militārās mācības dos iespēju pilnveidot sabiedroto valstu militāro vienību savietojamību taktisko operāciju laikā, tostarp demonstrējot spējas izpildīt uzdevumus ziemas apstākļos, kā arī trenēt izlūkošanas spējas, pārbaudīt Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras spēju uzņemt ienākošās vienības un veikt pretgaisa aizsardzības vienību treniņus.

18. februārī uzsāksies ASV Bruņoto spēku pavēlniecības Eiropā vadītās starptautiskās militārās mācības "Saber Strike 22", kas turpināsies līdz pat 23. martam. Laikā līdz 18. februārim pa koplietošanas ceļiem ar konvojiem ieradīsies aptuveni 400 ASV karavīri un aptuveni 100 tehnikas vienības, kā arī 22 kaujas helikopteri "AH-64 Apache".

Laikā līdz 28. februārim pa koplietošanas ceļiem virzienā no Lietuvas ieradīsies aptuveni 800 ASV karavīri un līdz 250 militārās tehnikas vienības.

Savukārt no 28. februāra līdz 11. martam notiks arī Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes organizētās starptautiskās militārās mācības "Crystal Arrow 22". Plānots, ka šajās abās mācībās kopumā piedalīsies aptuveni 2800 karavīru un zemessargu no Latvijas un ASV, kā arī vēl no 10 valstīm, kuru vienības veido Latvijā izvietoto NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu – Kanādas, Albānijas, Čehijas, Itālijas, Īslandes, Melnkalnes, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Spānijas. Tāpat būs iesaistītas vairāk nekā 300 sauszemes un gaisa spēku tehnikas vienības.

ASV Gaisa spēku Eiropā mācību ietvaros martā katrā no Baltijas valstīm uzturēsies gaisa tankeri "KC-135", lai aizvadītu kopīgus treniņus ar Igaunijā izvietotajiem ASV gaisa spēku iznīcinātājiem "F-15".

Virkne militāro mācību ir plānotas maijā, kad Speciālo spēku krīzes pārvārēšanas mācību "Trojan Footprint North" ietvaros ASV Speciālo uzdevumu spēki kopā ar Latvijas Speciālo operāciju pavēlniecību un Zemessardzi attīstīs savstarpēju sadarbību.

Savukārt mācību "Swift Response" laikā ASV, Latvijas, Polijas un Čehijas bruņotie spēki trenēs izlūkošanas spējas, sabiedroto spēku iefiltrēšanās operāciju atbalstu un pretdesanta operācijas, iesaistot vairāk nekā 10 ASV Gaisa spēku militārās tehnikas vienības.

Militārās mācības "Defender Europe" tiks organizētas, lai pārbaudītu Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūras spēju uzņemt ienākošās vienības un veiktu NATO spēku integrācijas vienības Latvijā izvērtēšanu. Šim nolūkam Latvijā uzturēsies vairāk nekā 700 ASV karavīru un vairāk nekā 20 ASV Sauszemes spēku un Gaisa spēku militārās tehnikas vienības.

Maija beigās un jūnija sākumā plānotajās mācībās "Astral Knight" uzsvars tiks likts uz gaisa operāciju treniņiem, piedaloties ASV Gaisa spēkiem ar kaujas lidmašīnām un pretgaisa aizsardzības sistēmām.

Sabiedroto klātbūtne Latvijā demonstrēs NATO dalībvalstu kaujas gatavību un stiprinās NATO kolektīvās aizsardzības principus, veicinot atturēšanu.

Militāro mācību laikā notiks ASV Bruņoto spēku lidaparātu, tostarp kaujas helikopteru "AH-64 Apache" lidojumi Latvijas gaisa telpā, kā arī paredzēta militārās tehnikas pārvietošanās pa Latvijas galvenajiem un reģionālajiem ceļiem. Mācību sagatavošanās ietvaros pirmie lidojumi un militārās tehnikas pārvietošanās sākusies jau no 13. februāra.

Nacionālie bruņotie spēki aicina Latvijas iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret notiekošajām militārajām mācībām, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju uzlabošanu un reģionālās drošības stiprināšanu.

Visi mācību uzdevumi tiek veikti atbilstoši Latvijā noteiktajiem Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktajiem drošības pasākumiem.