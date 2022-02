Jelgavas novada pašvaldība pilnībā apmaksās visu bērnudārzu un skolu audzēkņu ēdināšanu

Jelgavas novada domes deputāti apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem, to apmēriem un pieprasīšanas, piešķiršanas kārtību, kas paredz no šī gada 1.marta pilnībā apmaksāt ēdināšanu novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-12.klases izglītojamajiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, ja viņi mācās kādā no Jelgavas novada izglītības iestādēm.

Ņemot vērā, ka pērn jūlijā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika apvienoti Jelgavas un Ozolnieku novadi, līdz šim jaunizveidotajā novadā bija atšķirīga situācija skolēnu ēdināšanā.

Bijušā Ozolnieku novada skolās bezmaksas ēdināšana tika nodrošināta pašvaldībā deklarētiem izglītojamajam, savukārt līdzšinējās Jelgavas novada izglītības iestādēs visiem skolēniem bija nodrošināta daļēja pusdienu kompensācija.

Izskatot abu līdzšinējo novadu pašvaldību sniegtās brīvprātīgās iniciatīvas, 2021.gada rudenī domes deputāti pašvaldības centrālajai administrācijai, plānojot 2022.gada budžetu, uzdeva izstrādāt jaunus saistošos noteikumus, kas nodrošinātu visiem novada izglītojamajiem vienotu ēdināšanas maksas atvieglojumu sistēmu.

Ēdināšanas nodrošinājumu turpmāk novadā varēs saņemt izglītojamie, kuri klātienē apgūst pamatizglītības vai vidējās izglītības programmas neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas un izglītojamie, kuri klātienē apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Izglītības iestāžu 1.-4.klašu izglītojamo pusdienām pašvaldība 100% apmērā sedz starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtajiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai.

Kopumā pašvaldība skolēnu ēdināšanai šajā gadā paredzējusi 1 128 554 eiro. Šajā mācību gadā pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs mācās 3508 skolēni, bet pirmsskolas izglītības programmu apgūst 1731 pirmsskolas vecuma bērns.

Lai pretendētu uz pašvaldības apmaksātām ēdienreizēm, ģimenēm, kuru atvases mācās pašvaldības izglītības iestādēs, speciāls pašvaldībai adresēts iesniegums nebūs jāiesniedz. Pabalsts tiks piešķirts ar attiecīgās izglītības iestādes vadītāja lēmumu.