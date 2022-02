FOTO: nojaukts kino “Aurora”. Bijušā naktskluba un baznīcas vietā saimniekos veikalnieki

1967. gadā celtā un nu pēc 55 gadiem nojauktā tipveida padomjlaika kino vietā tiks uzbūvēts veikals, kuru paredzēts atklāt šī gada nogalē.

1967. gadā celtais kinoteātris “Aurora” nu jau ir vēsture. (Foto: publicitātes foto/Zudušos kinoteātrus meklējot)

Veikalu tīkla “Mego” Mārketinga nodaļas vadītājs Aleksandrs Afanasjevs Jauns.lv skaidro:

“Būvdarbu ilgums būs septiņi-desmit mēneši. Plānots, ka 1500 kvadrātmetru plašais veikals savas durvis vērs 2022. gada decembrī pirms Ziemassvētkiem."

Raisīs atmiņas par bijušo kino

Tāds izskatīsies jaunais “Mego” veikals Sarkandaugavā. (Foto: Mego)

"Jaunā “Mego” veikala ēkas arhitektūra ir veidota, tieši atsaucoties uz kādreizējo kino “Aurora”, tā kā tā saglabā lielāko daļu bijušās ēkas telpisko aprišu. Piemēram, tiks pēc iespējas precīzi atdarināts vēsturiskās ēkas zāles labiekārtojums veikala iekštelpā, kā arī tirdzniecības zāles arhitektūrā. Ēkas fasādes krāsu toņi ir izvēlēti maksimāli līdzīgi vēsturiskajai apbūvei, savukārt ēkas apdarē tiks pielietots apdares ķieģelis, ķieģeļa flīzes kombinējot ar apmetumu. Arī ieejas mezgls tieši atsauks atmiņā vēsturisko ēku – tajā tiks izmantoti tādi paši alumīnija kompozītpaneļi pelēkos toņos.



Publiskā ārtelpa pildīs apkaimes centra un daudzfunkcionāla priekšlaukuma funkciju – tajā būs vieta ielu tirdzniecībai, izstādēm un sapulcēm. Projekta labiekārtojums ir veidots, paredzot vairākas perspektīvas aktivitāšu zonas un ērtību klāstu apkaimes iedzīvotājiem:

veikala ieejas zona tiks aprīkota ar plašu solu gar ēkas fasādi un velo novietnēm;

priekšlaukumā būs iespēja izvietot āra kafejnīcas un amatnieku tirgus ēkas;

arī lielā egle tiks saglabāta, un Ziemassvētkos tā var būt izdekorēta arī turpmākos gadus;

aktivitāšu zona robežosies līdz Tilta ielai un tiek plānots, ka nākotnē tur tiks izveidota arī papildus gājēju pāreja, kura šķērsos tramvaja sliedes un Tilta ielu, vedot uz Sarkandaugavas, Patversmes un Tilta ielu krustojumu.”

Padomju morāle, erotika, krievu estrāde un Dieva baušļi

1967. gadā celtais kinoteātris “Aurora” nu jau ir vēsture. (Foto: Publicitātes foto)

1967. gadā celtā kinoteātra “Aurora” vēsture pēc valsts neatkarības atjaunošanas bija gana aizraujoša. Tajā pēc “padomju morāles” krišanas izrādīja pornogrāfiju, tas bija skaļš naktsklubs, uz kuru brauca uzstāties Krievijas estrādes zvaigznes, un pēdējos gados draudzes “Jaunā paaudze” mājvieta. Tā sakot – no izvirtības līdz Dieva baušļu sludināšanai!

Pēdējos pāris gadus nams gan bija pamests. Lai arī daudziem sarkandaugaviešiem ēkas nojaukšana bija pārsteigums, Rīgas domē jau 2020. gadā sāka izskatīt dokumentus par kinoteātra pārvēršanu par veikalu.

Kinoteātris “Aurora” tika uzcelts 1967. gadā. Atgūstot valsts neatkarību, cilvēkiem vairs nedraudēja sods par “slikto” filmu baudīšanu, un “Aurora” 20. gadsimta deviņdesmito gadu sākumā kļuva par vienu no centrālajām vietām, kur uz lielā ekrāna sāka rādīt šausmu un erotiskās filmas, kas bieži vien robežojās ar pornogrāfiju.

Gadsimtu mijā tas kļuva par naktsklubu, kuru pārvaldīja producents Sergejs Timčuks (1959-2017), kurš uz Latviju aicināja krievu estrādes zvaigznes. Šai laikā “Aurora” arī mainīja nosaukumu – vispirms “Leo”, pēc tam “Rothman”. Pirms 15 gadiem pašvaldība tur liedza ierīkot spēļu un bingo zāli, to pamatojot ar “apdraudējumu sabiedrībai”, piemēram, ar to, ka turpat līdzās ir valstī lielākā psihiatriskā klīnika, kur cilvēki arī cenšas atbrīvoties no azartspēļu atkarības.

Pēc tam ēkā sev mājvietu atrada Alekseja Ļedjajeva vadītā “Jaunās paaudzes” draudze. Tāpat “iesildīto” Dieva svētīto vietu atstājusi arī Sarkandaugavas luterāņu draudze, kura savu divstāvīgo draudzes namu upurējusi veikala vajadzībām.

Jauns.lv noskaidroja, ka pēc draudzes mājas pārdošanas nu Sarkandaugavas luterāņi prāto par jaunas kopienas mājas celtniecību.

Tilta un Sarkandaugavas ielu stūrī notiek aktīva būvniecība, lai līdz gada beigām tur atklātu lielveikalu “Mego”. (Foto: Juris Rozenbergs)