RNP: piedzīvojam vēsturē augstāko saslimstību darbinieku vidū

Šobrīd ir augsts gan Covid-19, gan citu sezonālo slimību vilnis, kas skar ne tikai sētniekus, bet arī teritoriju uzkopšanai piesaistītās tehnikas vadītājus un sniega tīrīšanas ārpakalpojuma uzņēmumu darbiniekus. Atsevišķās Rīgas vietās sētnieku iztrūkums ir pat vairāk kā puse no nepieciešamā darbinieku skaita.



Pēc šobrīd aktuālās informācijas, uzņēmumā ir augsti saslimstības rādītāji tieši ar teritoriju uzkopšanu saistītu darbinieku vidū – ir vietas, kur darbā ir tikai ap 38% no visiem darbiniekiem, kuri ikdienā veic māju un teritoriju uzkopšanu. Pat slimību mazāk skartajās uzņēmuma teritoriālajās iestādes trūkst vismaz 15% no strādājošajiem. Problēmas risināšanai teritoriju kopšanā tiek iesaistīti arī palīgstrādnieki, kā arī iespēju robežās izmantota tehnika.



Ronalds Neimanis, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs: “Šī ziemas sezona ir izaicinājumu pilna, lai arī uzņēmums ir palielinājis kapacitāti sniega tīrīšanas pakalpojumam ar specializēto tehniku un papildus palīgstrādniekiem, augstie saslimstības rādītāji kavē to izpildi. Aktīvi tiek meklēti jauni darbinieki, kā arī pakalpojuma sniegšanas uzsvars pārlikts no darba spēka uz tehniku. Bet ņemot vērā šīs ziemas sezonas dinamiku un to, ka sētnieka profesija ir nepopulāra kā arī strauji noveco, arvien palielināsim tehnikas jaudas un nākotnē paplašināsim teritoriju uzkopšanas vienību kapacitāti, lai mazinātu sētnieku trūkuma ietekmi uz pārvaldīšanas pakalpojuma nodrošināšanas ātrumu. Tomēr šobrīd mēs nevaram izslēgt, ka teritoriju kopšana var kavēties.”



Jau iepriekš ziņots, ka saistībā ar darbinieku trūkumu uzņēmumā, uzkopšanas darbos brīvprātīgi vairākkārtīgi iesaistās arī RNP biroja darbinieki un uzņēmuma vadība.



"Informējam, ka visās mājās uzkopšana tiek nodrošināta pilnā apmērā, tomēr gadījumos, ja radušās kādas problēmas ar uzkopšanas pakalpojumu, aicinām ziņot, izmantojot mūsu jauno komunikācijas formu: https://rnparvaldnieks.lv/informe-mus/," savā paziņojumā pauž RNP.

Citi šobrīd lasa "Tētis man uzdāvināja akniņu, lai es dzīvotu" - smeldzīgais Airitas stāsts par 2 transplantācijām un mušmirēm FOTO: fascinējošais Ledus zooloģiskais dārzs Jelgavā VIDEO: Linda Mūrniece atklāti runā par jaunajām attiecībām - savu īsto mīlestību Edgaru