Izvērtē priekšlikumu par vecāku sociālo iemaksu veikšanu arī bērna kopšanas perioda laikā

Šādu piedāvājumu koalīcijas partneriem pirmdien prezentēja labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP) un Demogrāfisko lietu centra vadītājs Imants Parādnieks.

Vitenbergs stāstīja, ka piedāvājums paredz, ka bērna kopšanas periodā bērna vecāks tiek sociāli apdrošināts tādā līmenī, kā iepriekš strādājot. "Šis piedāvājums līdzsvaros vecāku nopelnīto pensiju," teica ekonomikas ministrs.

Tikmēr tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) norādīja, ka pašreizējos apstākļos jaunie vecāki, kuri ir aizgājuši bērnu kopšanas atvaļinājumā, ir neizdevīgākā stāvoklī, salīdzinot ar bezdarbniekiem. Pirmdien prezentētais piedāvājums paredz, ka par personām, kuras kopj bērnu līdz gada vai pusotra gada vecumam un saņem vecāku pabalstu un vienlaikus bērnu kopšanas pabalstu, tiek veiktas obligātās sociālās iemaksas šīs personas pensijas, bezdarba un invaliditātes apdrošināšanai.

Pēc Bordāna teiktā, Eglītis sēdē norādījis, ka pirmajos gados šim risinājumam papildu līdzekļi no budžeta nebūs nepieciešami un pietiks tikai ar iekšējām rezervēm, bet, sākot no 2025.gada, no budžeta būtu nepieciešami papildu 8,9 miljoni eiro.

"Bet, manuprāt, šis mērķis ir ļoti būtisks, jo dzimušie bērni savas dzīves laikā šos miljonus ar uzviju atmaksās," teica Bordāns.