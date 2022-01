Nedaudz samazinājies Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās

Kopā pašlaik stacionāros ārstējas 899 pacienti. No tiem 828 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 71 - ar smagu slimības gaitu.

Kopumā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 119 jauni Covid-19 pacientu stacionēšanas gadījumi, bet no slimnīcām izrakstīti 20 pacienti.

Pēdējo reizi lielāks ar Covid-19 saslimušo skaits stacionāros bija pērn 29.novembrī, kad Latvijas slimnīcās ārstējās 906 Covid-19 pacienti.

Kā ziņots, svētdien no 9411 Covid-19 izmeklējumiem pozitīvi bijuši 40,1%, kas ir līdz šim augstākais rādītājs, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Pagājušajā diennaktī Latvijā konstatēti 3775 jauni Covid-19 gadījumi. No tiem 1376 slimie nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 2399 bija vakcinēti. Kopumā svētdien laboratoriski veikti 9411 Covid-19 izmeklējumi, kas ir teju uz pusi mazāk nekā sestdien.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 4500 līdz 4617 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Saņemti ziņojumi par pieciem mirušajiem, no tiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Trīs no viņiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, un divi bija vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 4873 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākumā šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 392 764 cilvēkiem.