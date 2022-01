Lielāks hospitalizēto Covid-19 pacientu skaits sagaidāms februārī, prognozē Daugavpils slimnīcas vadītājs

Viņš atzina, ka kopš Ziemassvētkiem situācija slimnīcā ir diezgan mierīga, īpaši nemainās, un kopējais vienlaikus ārstējamo ar Covid-19 inficēto pacientu skaits svārstās no 70 līdz 80. Izteiktas pārslodzes neesot, taču ir atsevišķas problēmas, kas saistītas ar plašo infekcijas izplatīšanos sabiedrībā un viena no tām ir, ka "krīt" mediķi.

Turklāt, pēc Semjonova teiktā, mediķi no ārstniecības procesa izkrīt ne tikai Covid-19, bet arī izdegšanas un pārslodzes dēļ. Bijuši kolēģi, kuriem saasinājušās dažādas hroniskas problēmas, piemēram, ar muguru.

Covid-19 omikrona paveidam esot raksturīgi, ka tas vairāk tiek diagnosticēts pacientiem, kas iestājas uzņemšanas nodaļā ar cita veida akūtām saslimšanām. Tad šie pacienti tiek izolēti no pārējiem.

Pašlaik slimnīcā biežāk nonāk cilvēki, kas ir vecāki par 70 gadiem. Lielākā daļa ir vakcinēti, taču Semjonovs to skaidro ar to, ka arī sabiedrībā kopumā vakcinācijas aptvere ir ļoti liela. Līdz ar to varbūtība, ka inficējas vakcinētie, ir daudz lielāka.

Vienlaikus slimnīcas vadītājs atzina, ka vakcinācijas tempi sarūk. Tas esot saistīts arī ar priekšstatu, ka omikrona paveids ir vieglāks un vīrusa izplatība drīz beigsies, taču vēl ir par agru, sacīja Semjonovs.

"Pārsvarā pašlaik vīruss un arī jaunais paveids izplatās nevis riska grupas ietvaros, bet ir sācis ar bērniem. Mūsu prognozes, ka intensīva pacientu plūsma mūs sagaida februārī, februāra vidū, tiklīdz neizbēgami bērni un gados jauni cilvēki nonesīs vīrusu tuvāk galvenai riska grupai - veciem cilvēkiem, kas arī joprojām rada galveno pacientu plūsmu," prognozēja slimnīcas vadītājs.

Jau ziņots, ka augstākais saslimstības līmenis ar Covid-19 joprojām ir Ādažu, Mārupes un Ķekavas novados, kur tas pārsniedz 4000 gadījumu robežu uz 100 000 iedzīvotāju, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Divu nedēļu kumulatīvā saslimstība Latvijā ir palielinājusies līdz 2519 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Ādažu novadā saslimstības līmenis aizvadītās dienas laikā ir palielinājies līdz 4509,3 gadījumiem, Mārupes novadā - līdz 4317 gadījumiem, bet Ķekavas novadā - līdz 4249,1 gadījumam uz 100 000 iedzīvotāju, liecina aprēķini.

Bez minētajiem novadiem saslimstības līmenis ar Covid-19 augstāks nekā valstī vidēji ir arī Olaines novadā, Rīgā, Ropažu novadā, Jelgavā, Salaspils un Valmieras novados.

Savukārt zemākā saslimstība pašlaik ir Varakļānu, Rēzeknes, Dienvidkurzemes, Krāslavas un Alūksnes novados.