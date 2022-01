ASV pirmizrādi piedzīvo Latvijā veidotais Otrā pasaules kara trilleris "Warhunt" ar Holivudas aktieri Mikiju Rurku

Filma būs skatāma kinoteātros, “Apple TV” un vairākās ASV video straumēšanas platformās.

Filmā piedalās Holivudas zvaigznes Mikijs Rurks un Roberts Kneppers, kā arī līdzdarbojušies tādi Latvijas aktieri kā Dainis Grūbe, Rihards Lepers, Jurijs Djakandovs un Ieva Segliņa. Filmu režisējis Mauro Borelli, savukārt filmas producenti ir Igors Proņins un Jūlija Zaiceva no Latvijas producentu apvienības “Forma Pro Films”. Viens no projekta priekšnosacījumiem filmas tapšanā bija vietējo producentu piesaiste, kas noteica arī to, kāpēc filma tika uzņemta Latvijā, tā piesaistot arī vietējos kino industrijas speciālistus.

Vienlaikus jāuzsver, ka filmas finansējuma modelis un budžeta piesaiste bija izšķiroši tam, lai iecere par filmu patiešām realizētos.

Stāsta “Crowdestor” platformas īpašnieks Jānis Timma: “Pūļa finansējuma platformas priekšrocība ir ieinteresēt vienlaikus vairākus investorus par kādas idejas finansēšanu, un “Warhunt” filmas projekts piesaistīja vairāk nekā 2000 investorus no visas Eiropas. Mūsu kā “Crowdestor” mērķis bija iesaistīties projektā, kas ilgtermiņā nestu pienesumu kādai konkrētai nozarei un Latvijas ekonomikai kopumā, jo vienas filmas uzņemšana pozitīvi ietekmē arī ar kino saistītās nozares – viesnīcas, ēdināšanas biznesu, tūrisma vietas u.c. Ņemot vērā Latvijas kino industrijas augsto profesionalitāti un mūsu valsts ģeogrāfiskās un arī vides priekšrocības filmu uzņemšanai šeit, domāju, ka starptautiskie kino projekti ar to realizēšanu Latvijā arī nākotnē būs perspektīva biznesa niša, par kuru investoriem saglabāsies un pieaugs interese.”

Filma “Warhunt” ir militārs trilleris par Otro pasaules karu. Kinolentes ainas uzņemtas Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kā arī Līgatnes mežos un alās, Bolderājā un citviet.

Filmas galvenās lomas atveidotājs Mikijs Rurks atpazīstamību ieguvis tādās kinolentēs kā “Dzelzs vīrs 2”, “Eņģeļa sirds” un “Cīkstonis”. Roberts Kneppers iepriekš piedalījies tādās filmās kā “Kurjers 3”, “Hitman” un seriālā “Izlaušanās”. Filmas režisors Mauro Borelli līdz šim strādājis pie tādiem pasaules kases grāvējiem kā “Zvaigžņu kari VIII”, kā arī divām no “Karību jūras pirāti” filmām.