Sākot piecu līdz 11 gadu vecu bērnu vakcināciju pret Covid-19, rekomendētais vakcīnu saņemšanas intervāls bija trīs mēneši.

"Kopš pasaulē sākta 5-11 gadu vecuma grupas vakcinācija pret Covid-19, ir vakcinēti miljoniem bērnu - ASV vien tie ir gandrīz desmit miljoni. Attiecīgi arī datu par drošību ir daudz vairāk nekā bija vakcīnas reģistrācijas brīdī," IVP lēmumu pamato padomes vadītāja, profesore, infektoloģe Dace Zavadska.

Tāpēc, ņemot vērā aktuālo epidemioloģisko situāciju un vakcīnas drošības un valstu pieredzes datus, varot saīsināt iepriekš rekomendēto trīs mēnešu intervālu līdz sešām nedēļām. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams lemt bērnam otro vakcīnas devu nodrošināt agrāk - pēc trim nedēļām -, kas nav pretrunā ar reģistrēto vakcinācijas shēmu.

"Tāpat joprojām imūnsupresētajiem bērniem rekomendējam trīs devas - pirmā deva, pēc trim nedēļām otrā deva un pēc četrām nedēļām trešā deva," skaidro Zavadska.

Šīs nedēļas IVP sēdē tika skatīts jautājums arī par balstvakcinācijas nepieciešamību pusaudžiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem. IVP joprojām to nerekomendē. Zavadska skaidro, ka balstvakcīna pusaudžiem Covid-19 transmisiju neierobežos, turklāt no smagas slimības gaitas spēj pasargāt arī divas vakcīnas.

"Šobrīd bērni neslimo smagāk, kā tas bija iepriekš, taču ir pieaugusi saslimstība. Pat kopš vasaras jau saņemtās divas devas noteikti sargā pret nopietnāku saslimšanu arī tagad. Diemžēl ar esošajām vakcīnām vīrusa transmisiju īpaši nevaram ietekmēt, tāpēc balstvakcinācija pusaudžiem no 12 gadiem kopējā sabiedrības ieguvuma dēļ nav jēgpilna," apgalvo infektoloģe.

Tomēr, ja kompetentu ārstu konsīlijs dažādu iemeslu dēļ lemj par balstvakcinācijas nepieciešamību pusaudzim, to var saņemt.

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 12-17 gadu vecuma grupai pagaidām nav apstiprinājusi balstvakcīnu, savukārt jautājumu par balstvakcināciju pusaudžiem no 16 gadiem EZA plāno skatīt nākamnedēļ. Ja tiks iegūti EZA atzinumi, jaunieši no 16 gadu vecuma varēs saņemt balstvakcīnu atbilstoši šiem atzinumiem.

Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no piecu gadu vecuma.

Līdz šim pret Covid-19 vakcinēti 5872 bērni vecumā no pieciem līdz 11 gadiem, tostarp 447 no viņiem ir pabeiguši vakcinācijas procesu, saņemot abas devas.