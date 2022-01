Mirušo skaits pērn Latvijā pieaudzis par 17,9%

2021.gada 52 nedēļās, proti, laika periodā no 2021.gada 4.janvāra līdz šā gada 2.janvārim, Latvijā miruši kopumā 34 018 iedzīvotāji, kas ir par 5164 iedzīvotājiem vairāk nekā 2020.gadā, kad kopumā Latvijā nomira 28 854 iedzīvotāji.

Salīdzinājumā ar 2019.gadu pērn Latvijā nomiruši par 22,7% vairāk iedzīvotāju, salīdzinājumā ar 2018.gadu - par 18% vairāk, salīdzinājumā ar 2017.gadu - par 18,3% vairāk, salīdzinājumā ar 2016.gadu - par 19% vairāk, bet salīdzinājumā ar 2015.gadu - par 19,5% vairāk.

Statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2019.gadā Latvijā nomira 27 719 iedzīvotāji, 2018.gadā - 28 820 iedzīvotāju, 2017.gadā - 28 757 iedzīvotāji, 2016.gadā - 28 580 iedzīvotāju, bet 2015.gadā - 28 478 iedzīvotāji.

Pēc statistikas pārvaldes datiem, pērn visvairāk mirušo bijis novembra pirmajā nedēļā un oktobra pēdējās divās nedēļās, kamēr vismazāk mirušo bijis augusta pirmajā pusē un augusta izskaņā.

Pērn 44.nedēļā, proti, no 1. līdz 7.novembrim, Latvijā nomira 913 iedzīvotāji, kamēr gada 42. un 43.nedēļā, proti, no 18. līdz 24.oktobrim un no 25. līdz 31.oktobrim nedēļas laikā mira 911 iedzīvotāji. Savukārt vismazāk mirušo bijis 32.nedēļā, proti, no 9. līdz 15.augustam, kad nomira 492 iedzīvotāji, kā arī 34.nedēļā jeb no 23. līdz 29.augustam, kad nomira 498 iedzīvotāji.

2021.gadā mirušas kopumā 18 165 sievietes, kas ir par 18,1% vairāk nekā 2020.gadā, kad nomira 15 384 sievietes, un 15 853 vīrieši, kas ir pieaugums par 17,7% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad nomira 13 470 vīriešu.

No pagājušajā gadā mirušajiem 86% jeb 29 240 bija iedzīvotāji, kuri ir vecāki par 60 gadiem. Salīdzinājumā ar 2020.gadu mirušo skaits šajā vecuma grupā ir pieaudzis par 18,5% - 2020.gadā Latvijā nomira 24 678 iedzīvotāji šajā vecuma grupā, veidojot 85,5% no visiem mirušajiem. Vienlaikus 2019.gadā 84,6% no mirušajiem bija vecāki par 60 gadiem, 2018.gadā - 83,8%, 2017.gadā - 83,5%, 2016.gadā - 83%, bet 2015.gadā - 82,6%.