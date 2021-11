Vai pēc 50 gadiem dzīvosim labāk nekā patlaban? Puse Latvijas iedzīvotāju tā nedomā

Tostarp 29,6% uzskata, ka pēc 50 gadiem dzīvosim sliktāk nekā patlaban, 20,4% domā, ka apmēram tāpat kā pašreiz. Gandrīz trešdaļa jeb 31,9% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka 2070. gadā dzīves līmenis valstī būs labāks nekā pašreiz, bet 18,1% aptaujāto bija grūti atbildēt uz šo jautājumu.

Visoptimistiskāk par nākotni noskaņoti iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem - starp viņiem 41% minēja, ka 2070. gadā dzīvosim labāk nekā tagad.

Bet 28% šīs vecuma grupas respondentu uzskata, ka sliktāk.

To, ka 2070. gadā dzīvosim labāk nekā patlaban, uzskata 36% aptaujāto, kuriem ir augstākā izglītība, bet 24% no viņiem domā, ka sliktāk. Tajā pašā laikā par sliktāku dzīvi pēc 50 gadiem ir pārliecināti 37% respondentu ar vidējo vai pamata izglītību. Savukārt 26% no viņiem min, ka Latvijā dzīvosim labāk nekā pašreiz.

Par nākotni visnegatīvāk ir noskaņoti aptaujātie ar zemiem ienākumiem - starp viņiem 41% domā, ka 2070. gadā dzīvosim sliktāk nekā pašreiz, bet tikai 18% - ka labāk.

Domājot par dzīvi Latvijā 2070. gadā, iedzīvotājus visvairāk uztrauc demogrāfijas jautājumi - zemā dzimstība, iedzīvotāju skaita samazināšanās un iedzīvotāju novecošanās. To kā visvairāk uztraucošo problēmu norādījuši 46,6% aptaujāto. Vēl 20,6% atzinuši, ka viņus uztrauc migrācijas jautājumi, proti, imigrantu ierašanās no citām valstīm, bet 19,9% bažījas par klimata pārmaiņām. Tikmēr 7,9% nekas no minētajām problēmām nesatrauc.

Teju puse jeb 47,9% respondentu uzskata, ka, lai 2070. gadā Latvijā pieaugtu labklājība, vispirmām kārtām jāfokusējas uz izglītības līmeņa celšanu.

Aptauja "Iedzīvotāju uzskati par dzīves kvalitāti Latvijā 2070. gadā un nākotnes plānu un mērķu uzstādīšanu" veikta šā gada novembrī, internetā aptaujājot 1005 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

Jau vēstīts, ka otrdien notiek LTRK rīkotā konference "Latvija 2070", kurā dažādu jomu eksperti nāks klajā ar futuroloģisku skatu uz Latviju teju pēc pusgadsimta, liekot sabiedrībai un lēmumu pieņēmējiem aizdomāties par pasauli, kurā dzīvos nākamās paaudzes, un veidiem, kā varam to ietekmēt.