Kā aizvadīta pirmā diena "zaļajā režīmā" lielajos tirdzniecības centros? FOTO

Ielūkojoties, kāda bija situācija pirmajā dienā pēc "lokdauna", kad lielie tirdzniecības centri varēja atsākt strādāt tikai "zaļajā režīmā", tajos ielaižot iedzīvotājus tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu, var secināt, ka ļaudis ievēro piesardzību un iepirkties pagaidām nesteidzas. Pie veikaliem garas rindas nebija vērojamas, arī tirdzniecības centri apstiprina, ka diena aizvadīta mierīgi un cilvēki par jaunajiem ierobežojumiem bijuši informēti.

"Origo" pārstāvji aģentūrai LETA atzina, ka tirdzniecības centrā apmeklētāju plūsma pirmdien bijusi lielāka, salīdzinot ar pēdējām nedēļām, taču esot vērojams, ka cilvēki ir apzinīgi un drošības prasības ievēro.

Arī "Akropoles" vadītāja Zane Kaktiņa norādīja, ka lielākā daļa sabiedrība ir informēta par jaunajiem ierobežojumiem un izturas saprotoši. Tomēr, pēc viņas teiktā, ir arī daļa personu, kuri vai nu nav dzirdējuši jaunākos noteikumus vai arī aizmirsuši mājās personu apliecinošu dokumentu vai kvadrātkodu, kas apliecina sertifikāta esamības faktu.

Arī "Galerija centrs" pirmā diena jaunajā režīmā pagājusi mierīgi. "Jāteic, ka vēl jo projām ne visiem ir skaidri ieejas noteikumi, bet, izskaidrojot, apmeklētāji ir saprotoši, uzrāda sertifikātus, personu apliecinošus dokumentus un dodas iepirkties," stāstīja "Galerijas Centrs" vadītāja Iveta Priedīte.

Tirdzniecība un pakalpojumi

No 15.novembra visi pakalpojumi tiks sniegti tikai epidemioloģiski drošā vidē, izņemot būtiskos pakalpojumus, kas var tikt sniegti arī personām bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. Tāpat arī bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem varēs apmeklēt veikalus, kas tirgo pirmās nepieciešamības preces un kuru platība nepārsniedz 1 500 m2, pārējās tirdzniecības vietas pakalpojumus sniegs tikai epidemioloģiski drošā režīmā.

Karantīnas nosacījumi

Rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu precizēta kārtība attiecībā uz karantīnas prasību ievērošanu vakcinētiem pret Covid-19 vai pārslimojušiem darbiniekiem, kā arī izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Paredzēts, ka šī personas var neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus un klātienes mācību procesu, ja iestādes vadītājs nodrošina darbinieka vai izglītojamā, kas ir kontaktpersona, skrīningu ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas vai klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu. Šāds risks ir attaisnojams, jo vakcinētie vai pārslimojušie septiņas dienas katru dienu pirms darba vai mācību uzsākšanas tiks skrīnēti ar antigēna testiem.

Šādā gadījumā šīs personas neatradīsies mājas karantīnā, bet turpinās veikt savus darba pienākumus. Tomēr šāds izņēmums attiecas tikai uz darba pienākumu veikšanu un klātienes mācību procesa nodrošināšanu. Tas nozīmē, ka ārpus saviem darba pienākumiem šīs personas nevarēs apmeklēt nekādus sabiedriskus un publiskus pasākumus.

Darbs pēc 15.novembra

Lai novērstu situāciju, kad valsts, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieki, kā arī privātajā sektorā nodarbinātie, kas uzsākuši vakcināciju un kuri objektīvu iemeslu dēļ vēl nav ieguvuši vakcinācijas sertifikātu tiktu atbrīvoti no darba pienākumu veikšanas, grozījumi rīkojumā paredz pārejas periodu cilvēkiem, kas uzsākuši vakcināciju pret Covid-19 līdz 2021.gada 15.novembrim un vēl nav ieguvuši vakcinācijas sertifikātu.

Tiek noteikts, ka gadījumos, kad vakcinācijas process ir uzsākts līdz 15.novembrim, darbinieki var turpināt darba pienākumus, veicot regulāru testēšanu pret Covid-19. Testu izmaksas darbinieks segtu no saviem līdzekļiem, vai to varētu apmaksāt darba devējs.

Izglītība

No 15.novembra klātienē apmācību atsāks 4.-12.klašu skolēni. Vienlaikus ir paredzēts, ka izglītības procesa īstenošanā pamatizglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas – vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos. Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot vidējās izglītības pakāpē atbilstoši izglītības programmas specifikai.

Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību. Izņēmums vidējās izglītības pakāpē ir piemērojams, ievērojot, piemēram, jaunajā valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto par padziļināto kursu īstenošanu 11. un 12.klasē, kura ietvaros atsevišķos mācību priekšmetos ir nepieciešams pārklāties izglītojamiem no vairākām klasēm, neievērojot noteikto klases "burbuli", jo padziļinātos kursus nav iespējams īstenot katrā klasē atsevišķi (ievērojot padziļināto kursu specifiku, pedagoģiskā personāla nodrošinājumu u.tml.). Līdzīgi arī attiecībā uz profesionālo izglītību.

Sports

Sporta jomā pēc mājsēdes beigām pamatā tiek saglabātas prasības, kas bija spēkā laika posmā no 11. oktobra līdz 20. oktobrim, vienlaikus prasību par darbību epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā) attiecinot arī uz Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu, kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņu norisi. Vienīgais izņēmums, kad sporta sacensības drīkstēs norisināties epidemioloģiski daļēji drošā vidē (dzeltenajā režīmā), turpmāk būs tikai attiecībā uz starptautiskiem sporta pasākumiem, turklāt tikai gadījumā, ja tiks nodrošināta to norise t.s. „burbuļa formātā”, kas paredz visu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīgu nošķiršanu no pārklāšanās ar sacensību organizēšanā un norisē neiesaistītām personām (tai skaitā paredzot uzturēšanos viesnīcā), regulāru visu personu (arī personu ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) testēšanu pret Covid-19, un citu sacensību drošības protokolā Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai noteikto prasību izpildi, turklāt prasība ievērot „burbuļa formātu” ir attiecināma arī uz Latvijas sportistiem, kā arī ikvienu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu no Latvijas.

Ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Lai piesaistītu nepieciešamos ārstniecības personu resursus Latvijas slimnīcām, Veselības ministrija, Veselības inspekcija un slimnīcas ir aicinājušas mediķus brīvprātīgi pieteikties. Šobrīd brīvprātīgi pieteikušies arī diasporas pārstāvji no valstīm, kas nav Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis vai Šveices Konfederācija.

Lai risinātu jautājumu par ārstniecības personu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, rīkojumā tiek noteikts, ka ārstniecības personām var veikt reģistrācijas termiņa atjaunošanu reģistrā un resertifikāciju, ja persona ir veikusi ārstniecības profesionālo darbību attiecīgajā profesijā, specialitātē vai diagnostiskajā metodē ne mazāk kā 3 gadus pēdējo 5 gadu periodā kādā no minētajām valstīm: ASV, Kanādā, Meksikā, Brazīlijā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Japānā, Dienvidkorejā, Izraēlā, Lielbritānijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Katarā un Singapūrā.

Par masku lietošanu plašsaziņas līdzekļu raidījumos

Tāpat rīkojums paredz, ka plašsaziņas līdzekļu raidījumi var tikt veidoti tikai epidemioloģiski drošā vidē. Raidījuma dalībnieki maskas var nelietot, ja raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieki (neskaitot raidījuma veidošanā iesaistītos plašsaziņas līdzekļu darbiniekus) un studijā tiek nodrošināta telpu ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, nodrošinot, ka oglekļa dioksīda (CO2) līmenis nepārsniedz 1000 ppm, un atbilstoši iespējām tiek nodrošināta nepārtraukta vai regulāra gaisa kvalitātes kontrole.

Pārraidot šādu raidījumu, plašsaziņas līdzeklis tajā izvieto informāciju skatītājiem, informējot, ka visiem raidījuma dalībniekiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un sejas maskas netiek lietotas, lai nodrošinātu skatītājiem nepārprotamu un viegli uztveramu informāciju.