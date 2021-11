Saeimas deputāts Naudiņš esot vakcinējies, bet ar ES neapstiprinātu vakcīnu

Naudiņš norādīja, ka ir vakcinējies ar Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu pret Covid-19, kas Latvijā nav pieejama. Savu rīcību Naudiņš pamatoja ar to, ka katram ir tiesības izvēlēties, ar kādu vakcīnu potēties.

Parlamentārietis stāstīja, ka viņam tagad ir jāpielāgo savs vakcinācijas statuss, lai saņemtu ES digitālo Covid-19 sertifikātu. Deputāts gan nevēlējās atklāt, kura ražotāja vakcīnu ir izvēlējies, sakot, ka to pateiks tad, kad būs atbildīgajās iestādēs iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus.

Naudiņš pauda cerību, ka Latvijā viņa izvēlēto vakcīnu atzīs, atklājot, ka priekšā gaidāms birokrātisks process. Vienlaikus politiķis kritiski vērtēja to, cik ātri pieņemts lēmums par pienākumu tautas priekšstāvjiem būt vakcinētiem vai Covid-19 pārslimojušiem, lai varētu strādāt.

"Piektdien ļoti steidzīgi pieņēma likumu, bet pirmdien es jau esmu izslēgts no sēdes," sašutuma pauda Naudiņš, piebilstot, ka, viņaprāt, vajadzēja deputātiem dot pārejas periodu, proti, noteikt laiku, līdz kuram jāiegūst digitālais sertifikāts. Naudiņš pats šajā balsojumā atturējās.

Nacionālās apvienības deputāts atzīmēja, ka vakcinējies pirms šī likuma pieņemšanas, vienlaikus viņš pauda nožēlu, ka to nebija varējis izdarīt vasarā veselības apsvērumu dēļ. Pēc viņa teiktā, saistībā ar viņa veselību aktualizējies jautājums par to, vai vispār deputāts drīkst to vakcinēties. Izvērtējot piedāvājumu, politiķis sev izvēlējies piemērotāko vakcīnu, kas esot "savādāka tipa".

Naudiņš arī neslēpa kritiku par kopējo valstī noteikto vakcinācijas politiku, sakot, ka tā ir nedemokrātiska. Viņaprāt, vakcinācijas politika ir haotiska, ņemot vērā, cik daudzi lēmumi tiek mainīti ik pa nedēļai vai divām. Un tas, deputāta ieskatā, traucē sasniegt pozitīvus rezultātus vakcinācijas kopējā politikā.

Pēc viņa teiktā, pētnieciskā žurnālistika ir izgaismojusi to, kā ministriem mainās viedokļi, piebilstot, ka reti kurš ministrs pieiet lēmumu pieņemšanai pragmatiski. Viņaprāt, virsroku lēmumu pieņemšanā iegūst nenoteiktība.

"Līdz ar to Saeima sāk rīkoties, pārkāpjot vispār pieņemtas demokrātijas normas," pauda parlamentārietis. Viņš uzskata, ka arī opozīcijas deputāta Vladimira Nikonova (S) gadījums nav pieņemams, ņemot vērā, ka jau rīt deputātam paredzēta otrā pote, tomēr viņš nevar pildīt deputāta pienākumus, jo vēl nav ieguvis savu digitālo sertifikātu.

Viņš atzīmēja, ka Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kurā pieņemts lēmums izslēgt no parlamenta darbības deputātus, kuriem nav Covid-19 sertifikāta, kā arī kritiski vērtējams fakts, cik ātri deputāti šo likumu pieņēma. Pēc Naudiņa domām, tas neliecina neko labu par Latvijas valsts tēlu.

Tāpat politiķis uzskata, ka Latvija varēja iet daudz citādāku ceļu, "neuzspiežot bērniem vakcināciju un neliedzot viņiem treniņus". Viņš akcentēja, ka šobrīd bērniem virs 12 gadiem, kuri nav vakcinējušies, sporta treniņi ir liegti.

"Mēs aizlāpām šīs neizdarības uz bērnu rēķina, nevis uzrunājot riska grupas. Tas mani kā politiķi ļoti neapmierina," atklāja Saeimas deputāts, sakot, ka, viņaprāt, politikai, kā uzrunāt riska grupas, jābūt citādai, nevis tādai, lai "uz bērnu rēķina audzētu statistiku". Tās, viņaprāt, ir "fatālas" kļūdas.

Jau ziņots, ka Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu parlamenta Administrācijai un Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai nav uzrādījuši četri Saeimas deputāti.

Šo deputātu vidū ir Nikonovs, spiegošanā aizdomās turētais parlamentārietis Jānis Ādamsons, kurš atrodas apcietinājumā un Saeimas darbā nepiedalās, Jūlija Stepaņenko (LPV) un Naudiņš.

Komisijas priekšsēdētāja Janīna Kursīte-Pakule (NA) informēja, ka šorīt no Stepaņenko ir saņēmusi negatīvu Covid-19 testa rezultātu un viņas apliecinājumu piedalīties šīs dienas Saeimas sēdē, ja vien tas būšot iespējams. Tomēr likums paredz, ka negatīvs testa rezultāts uzskatāms par derīgu Saeimas darbā, ja to pavada mediķu konsīlija atzinums par to, ka persona nevar vakcinēties.

Parlamentārietis Aldis Adamovičs (JV) vaicāja, vai gadījumā, ja vakar vai šodien no rīta ir veikta vakcinācija, deputātam ir tiesības piedalīties Saeimas darbā, uz ko saņēma noraidošu atbildi. Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere norādīja, ka likums skaidri nosaka, kādi dokumenti izmantojami par pamatu tam, lai no 15.novembra deputāts varētu piedalīties parlamenta darbā. Ja šāda dokumenta nav, tad nav arī attiecīgu tiesību, akcentēja Meistere.

Likums nosaka, ka deputātam, iegūstot šādu sertifikātu, to jāiesniedz Mandātu komisijā un tad komisija sanāks uz sēdi, lai tuvākajā parlamenta plenārsēdē paziņotu par to Saeimai. Tad konkrētais parlamentārietis varēs turpināt savu darbu Saeimā.

Saeima 12.novembrī galīgajā lasījumā pieņēma likumu "Par pagaidu papildus prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam", nosakot, ka nevakcinētiem vai Covid-19 nepārslimojušiem Saeimas deputātiem no 15.novembra ir liegts piedalīties Saeimas, tās komisiju un parlamenta citu institūciju sēdēs.

Jau sākotnēji likumprojektā bija paredzēts, ka nevakcinēti deputāti nedrīkstēs piedalīties klātienes sēdēs, bet tagad liegums noteikts arī dalībai attālinātās sēdēs.

Likumā noteikts, ka no 15.novembra Saeimas darbā ir tiesīgs piedalīties tikai tāds Saeimas deputāts, kurš šajā likumā noteiktajā kārtībā ir uzrādījis Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu, kā arī deputāts, kurš saņēmis klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku un uzrādījis sertifikātu par negatīvu veiktā testa rezultātu.

Deputātam Covid-19 sertifikāts būs jāuzrāda Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai, ja vien deputāts informāciju par sertifikātu nav jau iepriekš iesniedzis Saeimas Administrācijā. Mandātu komisijai tuvākajā Saeimas sēdē būs jāziņo par deputātiem, kuri nav uzrādījuši sertifikātu un līdz ar to nav tiesīgi piedalīties Saeimas darbā.

Deputātam, kurš nebūs tiesīgs piedalīties Saeimas darbā, tiks pārtraukta mēnešalgas un kompensācijas izmaksa. Saeimas deputāta mēnešalgas un kompensācijas izmaksa tiks atjaunota ar dienu, kad deputāts Mandātu komisijai būs uzrādījis Covid-19 sertifikātu.

Ja deputāts sertifikātu būs ieguvis un uzrādījis pēc 15.novembra, Mandātu komisijai par to būs jāziņo tuvākajā Saeimas sēdē.