Aptuveni trešdaļu no visiem Covid-19 gadījumiem joprojām atklāj Rīgā

Rīgā sestdien konstatēti 247 jauni saslimušie, bet 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir samazinājies līdz 6922 cilvēkiem.

Daugavpilī aizvadītajā dienā atklāti 49 jauni saslimušie, Bauskas novadā - 36, Jelgavā - 32, Ogres novadā - 30, Madonas novadā - 23, Talsu un Valmieras novadā - katrā 21, bet virknē citu pašvaldību reģistrēts mazāks jaunu saslimušo skaits. Vakar tikai nelielajā Varakļānu novadā nav atklāts neviens jauns saslimušais.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 6922, Daugavpilī - 1581, Liepājā - 904, Valmieras novadā - 597, Ogres novadā - 586, Bauskas novadā - 548, Jelgavā - 518, Jēkabpils novadā - 504, Cēsu novadā - 481, Jūrmalā - 461,Ventspilī - 431, bet Siguldas novadā - 414 iedzīvotāji.

Aprēķini, kas balstās uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu novados 2021.gada sākumā un SPKC datiem par pēdējās 14 dienās saslimušajiem Latvijas pašvaldībās, liecina, ka 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā patlaban ir 1119,8 gadījumi.

17 pašvaldībās šis rādītājs ir augstāks, tostarp Daugavpilī valsts vidējā 14 dienu kumulatīvā saslimstība tiek pārsniegta par 50% un ir 1960,9. Vidējais saslimstības līmenis valstī tiek pārsniegts arī Salaspils, Preiļu, Krāslavas, Siguldas un Augšdaugavas novadā, Liepājā, Bauskas un Ventspils novadā, Ventspilī, Ķekavas, Jēkabpils, Cēsu un Valmieras novadā, Rēzeknē, Ropažu novadā un Rīgā.

14 dienu saslimstības līmenis uz 100 000 iedzīvotāju ir teorētisks rādītājs, kurš ļauj salīdzināt saslimstības līmeni teritorijās ar atšķirīgu iedzīvotāju skaitu, un tas nenorāda konkrētu saslimušo skaitu.

Gandrīz visās Latvijas pašvaldībās, izņemot trijās, pēdējo divu nedēļu laikā reģistrētais inficēto kopskaits aizvadītās diennakts laikā sarucis. Rīgā tas samazinājies par 300, Daugavpilī - par 110, bet Liepājā - par 83 iedzīvotājiem. Savukārt Gulbenes novadā pēdējo 14 dienu laikā saslimušo skaits ir pieaudzis par četriem cilvēkiem, Alūksnes novadā - par diviem, bet Saulkrastu novadā - par vienu.

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 146 ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, 115 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 99 ir vecumā līdz deviņiem gadiem un tikpat - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits vislielākais ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem - 3599 saslimušie.

Kā ziņots, sestdien Latvijā reģistrēti 765 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par 28 ar šo slimību sasirgušu personu nāves gadījumiem, liecina SPKC apkopotie dati.

Divu nedēļu uz 100 000 iedzīvotāju kumulatīvās saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 1174,5 līdz 1119,8 gadījumiem.

No visiem aizvadītajā diennaktī reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 525 saslimušie jeb 68,6% bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr 240 bija vakcinējušies.