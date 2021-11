"Vecais idiots, savus zobus piesedz!" Sabiedrībā zināmas personas turpina saņemt draudus

Draudus saņem Jānis Rukšāns

Triju zvaigžņu ordeņa kavalierim, selekcionāram Jānim Rukšānam Covid-19 izraisītu traģēdiju ir nācies pārdzīvot pašam. Šī gada februārī pēc slimnīcā pavadītas nedēļas dzīvību zaudēja viņa brālis – orientēšanās sporta leģenda Atis Rukšāns. Toreiz viņš sociālajā vietnē "Facebook" ierakstīja: "Tikai pēc tam tu tā pa īstam saproti, kādi nelieši bija tie trīs kretīni un viens pusbankrotējis politiķis, kas, dzīdamies pēc sen zaudētas popularitātes vai sava biznesa interesēs, aicināja uz masu protestiem. Neesmu reliģiozs, bet, ja tur augšā kāds ir, kas mūs vēro, ceru, ka šie maitas un citi tusiņu rīkotāji, masku nevalkātāji, ierobežojumu ignorētāji Pastarā tiesā saņems pelnīto sodu."

Pēc šīs traģēdijas Rukšāns arī kļuvis par visai aktīvu vakcinēšanas popularizētāju un bieži par to raksta "Facebook".

Intervijā Jauns.lv viņš gan atzīst, ka uzbrūkošā tonī to nedara. "Es tikai publicēju statistiku un mediķu atziņas, nevienu nelamāju un neapvainoju – cilvēkiem pašiem ir jāsaprot, kas var glābt viņu dzīvības," norāda Rukšāns.

Tas gan nepatīk vakcinācijas noliedzējiem. No kādas personas vārdā Didzis Rukmanis viņš saņēmis vēstuli, kas noteikti būtu vērtējama kā reāli draudi: "Idiņ, laikam tiešām būs jāaizbrauc uz tavām Cēsīm un jānosit no tavas boškas tā jau lisos, sirmos matus, sivēn, kāda tev bija iesauka PSRS laikos skolā, debīleni. Sivēn, kurš tev telefonu rokās iedeva? Rukšu Jancis, tevi visi skola saukāja, aizmirsies jau, kuili? Tavs krāniņš stipri par īsu. Un vēl, pauts, domā, ka mums, dienējušiem elites pulkā, būs sevišķi grūti atrast tavu adresi? Vai esi vispār dzirdējis par Pleskavas pulku? Vecais idiots, savus žurkas zobus piesedz, jauni maksās vismaz trīs štukas eiro. Pilna tava adrese man būs rīt. Kā ar minimums salauztu degunu?" Policijā gan Rukšāns nav vērsies, jo īsti jēgu tam neredz.

Ārstes bezspēcība

Tikmēr, uzzinot par nevēlēšanos uzsākt kriminālprocesu par draudēšanu žurnālistiem, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) pediatre un Rīgas Stradiņa universitātes docētāja Dana Isarova, kura bija viena no aktīvākajām sabiedrības izglītotājām sociālajos tīklos, arī paziņojusi, ka savas aktivitātes pārtrauc.

Viņa raksta: "Mani vairs neinteresē, kur tiesībsargājošās iestādes ir novilkušas to robežu, kur tās uzskatīs – ir par traku. Manas robežas ir pārkāptas. No šī brīža es uz nenoteiktu laiku vairs publiski nekomentēšu un neizglītošu par Covid-19 nevienā no saviem kanāliem. Intervijas un lekcijas, kurām esmu piekritusi, notiks – solījumu turēšu. Citādi, lūdzu, nelūgt publiskus vai citus komentārus Covid-19 jautājumā. Esmu brīvprātīgi izdarījusi daudz darba, taču manai valstij nerūp nodrošināt, lai es justos droši, veicot savu profesionālo darbību. Centos, cik spēju, bet, ja man somā jānēsā piparu gāze un jābaidās iziet ārā no mājas vienai, kad ir tumšs, tas ir par traku."

Par draudiem citiem ārstiem Jauns.lv jau ir ziņojis vairakkārt, taču nevienā gadījumā tas nav beidzies ar reālu izmeklēšanu vai rezultātu.

Ģenerālprokurors tomēr pārbaudīs

Jāteic, ka sazvērestības teoriju piekritējs Jānis Sondars iepriekš draudēja arī "Re:Baltica" žurnālistei Ingai Spriņgei un TV24 žurnālistam Aivim Ceriņam. Diemžēl solījums pārgriezt rīkli ne policijai, ne prokuratūrai nelikās vērā ņemams. Prokuratūras paustais viedoklis Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "De Facto" bija šāds: "Sondara saziņa ar žurnālistiem var būt vērtējama kā nevēlama, taču dotajā gadījumā iztrūkst subjektīvā puse, proti, iedvest bailes." Savukārt policijas pārstāve izteicās: "Kurš gan no mums nav kādreiz apsolījis kādam sadot pa ausīm!"

Saeimas deputāts, jurists Andrejs Judins (JV) gan uzskata, ka likums tiek nepareizi interpretēts, jo to, vai šie draudi ir iedvesuši reālas bailes, var vērtēt tikai no cietušā viedokļa puses. Draudētājs vienmēr apgalvos, ka viņš tā nemaz nav domājis un nav taisījies savus draudus reāli īstenot. Likumsargi sasparojās vien tad, kad Sondars uz ielas izteica draudus Saeimas deputātam Jurim Pūcem (AP). Viņu aizturēja, taču tiesa atteicās viņam piemērot apcietinājumu.

Tikmēr ģenerālprokurors Juris Stukāns pēc plašās sabiedriskās rezonanses ir apsolījis, ka izvērtēs kriminālprocesa neuzsākšanas pamatotību par draudiem žurnālistiem.

Par policista apsaukāšanu – kriminālprocess?

Šī gada februārī Iekšlietu ministrija bija sagatavojusi likuma grozījumus Krimināllikumā, lai papildinātu to ar jaunu 271.1 pantu - "Varas pārstāvju goda un cieņas aizskaršana". Pantā tika paredzēta kriminālatbildība līdz pat vienam gadam ieslodzījumā par varas pārstāvja goda un cieņas aizskaršanu laikā, kad viņš pilda uzliktos dienesta pienākumus sabiedriskās kārtības, drošības un valsts robežapsardzības jomā.

Kā viens no pamatojumiem tika minēts, ka amatpersonām arvien biežāk publiskās vietās nākas saskarties ar gadījumiem, kad tās tiek aizskartas ar rupjiem un necenzētiem vārdiem, kā arī izteikti dažādi draudi.

Te gan jāatzīmē, ka likums jau tagad aizsargā likumsargus pret dažādām darbībām dienesta pienākumu pildīšanas laikā. Likuma "Par Policiju" 22. pantā ir noteikts: "Policijas darbinieks atrodas valsts aizsardzībā, viņa godu un cieņu aizsargā valsts. Policijas darbinieka goda aizskaršana, pretošanās viņam, viņa dzīvības un veselības apdraudējums, kā arī rīcība, kura traucē pildīt dienesta pienākumus, ir sodāma LR likumos noteiktajā kārtībā."

Savukārt Administratīvo pārkāpumu kodeksa 175. pantā par nepakļaušanos likumsargu likumīgajām prasībām ir paredzēts gan līdz 280 eiro liels naudas sods, gan administratīvais arests līdz 15 diennaktīm.

Pret šiem grozījumiem tomēr iebilda Tieslietu ministrija, jo Krimināllikumā jau šobrīd ir paredzēti sodi par dažāda veida goda un cieņas aizskaršanu, tāpēc neesot pamata likumsargus nostādīt nevienlīdzīgā līmenī attiecībā pret citām personām.

