No 15. novembra ierobežojumi tirgotājiem brīvdienās stingrāki, nekā pat "lokdauna" laikā, uzskata Latvijas Tirgotāju asociācija

Tiek paredzēts, ka no 15.novembra visi pakalpojumi tiks sniegti tikai epidemioloģiski drošā vidē, izņemot būtiskos pakalpojumus, kas var tikt sniegti arī personām bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem.

Tāpat arī bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem varēs apmeklēt veikalus, kas tirgo pirmās nepieciešamības preces un kuru platība nepārsniedz 1 500 m2, pārējās tirdzniecības vietas pakalpojumus sniegs tikai epidemioloģiski drošā režīmā.

Tātad sanāk, ka brīvdienās, tirdzniecības centros strādajošajiem pirmās nepieciešamības preču veikaliem cilvēki bez sertifikāta iepirkties nevarēs un brīvdienās stingrāki ierobežojumi tirgotājiem, nekā pat lokdauna laikā.

"Būtiski, gandrīz uz pusi, samazināts nevakcinējiem pieejamo pirmās nepieciešamības veikalu skaits un viņi nevarēs iepirkties arī grāmatu, ziedu un elektronisko preču veikalos. Ņemot vērā tendenci mazināties saslimstībai, loģiski gaidīt pretējo - vairāk atvērtu veikalu.

Tā Lietuvā, kur slimo vairāk kā Latvijā, atļauts strādāt visiem veikaliem "zaļajā" režīmā, Latvijā tikai darbdienās. Nerunājot par Igauniju, kur ierobežojumi ir tikai m2", pauž Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusēvičs, piebilstot, ka LTA turpinās diskusiju ar Veselības ministriju, lai samazinātu pieļaujamo kvadrātmetru skaitu uz vienu pircēju no pašlaik spēkā esošajiem 25 kv.m uz 15 kv.m.

Pirmie atbalsta pasākumi uzņēmējiem - Apgrozamo līdzēkļu grants un algu subsidijas - vēl joprojam nav guvuši atbalstu Eiropas komisijā. Pēc Ekonomika ministra Jāņa Vitenberga preses konferencē pausta, tas ir tuvāko nedēļu jautājums.

LTA piedāvā palielināt atbalsta apmēru Covid-19 krīzē cietušajiem mazākiem industrijas strādājošiem uzņēmumiem, kuru vidējais apgrozījums mēnesī pēc 2020.gada datiem ir līdz 20 000 EUR.

LTA uzskata, ka atbalsta apmēram jābūt 90% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, nosākot apmēra minimumu, kā 75 % no uzņēmuma kritumā un maksimumu – 100 % no uzņēmumu krituma.

Šī uzņēmumu grupa LTA jau iepriekš vērsa EM uzmanību uz nesamērīgi mazo, salīdzinoši ar Covid-19 krīzes laikā zaudējumiem, ALG atbalsta apmēru.

Pārējiem uzņēmumiem atbalsta apmēram jābūt 60% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, nosākot apmēra minimumu, kā 50 % no uzņēmuma kritumā un maksimumu – 75 % no uzņēmumu krituma.