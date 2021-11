Nevienam mediķim vēl nav anulēts ārsta sertifikāts par viltus vakcinācijas veikšanu

Ārstniecības personas sertifikātus izsniedz un arī anulē tikai Latvijas Ārstu biedrības (LĀB) speciāli ievēlēta padome. Taču šī padome nevar pati lemt par sertifikāta anulēšanu, ja ir aizdomas par negodprātīgu rīcību - jāgaida ziņas no prokuratūras vai policijas

LĀB juriste Ilze Vilka ReTV Ziņām stāsta: “Ja tiesībsargājošo iestāžu rīcībā ir pamatota informācija, ir sākts kriminālprocess, tad nekas neliedz noteikt liegumu nodarboties ar ārstniecību. Policija paziņo biedrībai, bez vilcināšanās tiek pieņemts lēmums. Tad tālāk ārstam nav tiesības praktizēt.”

Jūnijā policija sākusi kriminālprocesus par viltotiem Covid-19 sertifikātiem, taču pagaidām apturēts tikai viens ārsta sertifikāts. Arī tas nav saistībā ar Covid-19 sertifikātu viltojumiem.

Gustavs Latkovskis, LĀB Sertifikācijas padomes vadītājs: “Man personīgi nav informācijas, kas nāktu no policijas, tiesas, prokuratūras, kur būtu konkrēts gadījums. Pieļauju, ka notiek izmeklēšanas darbs. Ja ir šādi gadījumi, tad tiks pieņemts lēmums sertifikāts jāaptur vai jāanulē.”

Sertifikācijas padomē ievēlētas 17 ārstniecības personas, kurām ir tiesības lemt par ārstu profesionālo darbu. Ja zināma negodprātīga rīcība no ārstu puses, tad jāraksta iesniegums policijā vai Veselības inspekcijā, stāsta sertifikācijas padomes vadītājs. Ārstu biedrībai jēgas sūtīt nav.

Gustavs Latkovskis: “Ja ir aizdomas, par kurām mēs uzzinām vienalga kādā veidā, kolēģis izstāta, vai to uzzinām publiskā telpā, nevaram uzsākt proaktīvu darbību, izmeklēšanu, nemaz nerunājot, ka uz esošās informācijas pamata sākt sertifikātu anulēšanu vai apturēšanu, jāiziet visa gaita.”

Biedrībā Latkovskis saka - informācija no tiesībsargājošām iestādēm nāk ļoti lēni. “Ne vienmēr līdz galam policisti un prokurori zina, ka drošības līdzeklis ir viens, bet LĀB par to nepaziņo. Mums nav iespēju nekādi to noskaidrot.”

Līdz šim policija nav informējusi Latvijas Ārstu biedrību par kriminālprocesos iesaistītiem medicīnas darbiniekiem. Šī biedrība nevar arī rīkoties, ja tiek saņemta informācija, kad kāds ārsts rīkojies nekompetenti. To tad vērtē Veselības inspekcija.

Ilze Vilka, LĀB juriste: “Inspekcija uzliek naudas sodu 500 eiro, arī lemt par tiesību atņemšanu nodarboties ar ārstniecību no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem.”

Biedrībā ReTV saka - tiklīdz būšot informācija no policijas par pārkāpumiem, kas balstīti pierādījumos, tad lēmums būšot nekavējoties.