Viņa skaidro, ka Daugavpils reģionālā slimnīcā viņas Covid-19 pacientu nodaļā otrdien atradušies 18 pacienti. No tiem 16 ar vidēji smagu slimības gaitu, tostarp viens vakcinēts un 15 nevakcinēti, bet divu nevakcinēto stāvoklis vērtējams kā smags. Savukārt Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļā kritiskā stāvoklī - 19 cilvēki. Tostarp 2 vakcinētie un 17 nevakcinētie. Pēc viņas aplēsēm, ja slimības izplatības tendence saglabāsies, tad katru dienu šiem cilvēkiem pievienosies aptuveni 25-30 cilvēku.

"Mēs ar kolēģiem darīsim visu iespējamo, taču jau tagad zinām, ka aptuveni 15% no slimnīcas mājās neatgriezīsies. Šie cilvēki ir nolemti. Daudzi no nevakcinētajiem, kuriem mēs iztērēsim visus cilvēkresursus, medicīniskos, tehniskos resursus, spēsim palīdzēt tikt galā ar slimību, savu veselību spēs atjaunot ne mazāk kā pusgada laikā. Dažiem no tiem tiks piešķirta invaliditāte," raksta ārste.

Viņa norāda, ka resursus, ko tērē nevakcinētiem Covid-19 saslimušajiem, atņem onkoloģiski slimajiem, sirds un asinsvadu slimību pacientiem, infarkta pacientiem, cilvēkiem ar politraumām, septisku šoku, anafilaksi, saindēšanos, apdegumiem, tiem, kam veikta neatliekamā operācija, tiem, kas dažādu iemeslu dēļ ir zaudējuši daudz asiņu, tiem kam nepieciešama reanimācija un neatliekamā palīdzība.

"Jo mēs, ārsti, vienkārši nepaspēsim viņiem palīdzēt! Jo visi resursi tiek izmesti šai sasodītai sērgai, kuru daudzi joprojām uzskata par vienkāršu saaukstēšanos! Jo kāds "gudrinieks", paļāvies uz "dabisko imunitāti" un ceļmallapu dziedinošo spēku, šodien aizņem intensīvās terapijas gultu, kas ir vitāli svarīga jaunam puisim pēc autoavārijas, mammai, pēc smagām dzemdībām, sievietei ar onkoloģiju, vīrietim ar infarktu! Šie cilvēki nemirs no Covid-19 dēļ, šie cilvēki nomirs to cilvēku dēļ, kas savu vēlmi pateikt: "Fu** you, valdība!" vai izrādīties ar savām "brīvas izvēles tiesībām" nostāda augstāk par sava tuvākā tiesībām uz dzīvību," raksta infektoloģe.

Viņa turpina: "Mans ķermenis ir mana pils? Dieva dēļ! Bet tad esiet secīgi savā rīcībā! Esiet gatavi paši un brīdiniet savus tuviniekus, ka ārsti, piekrītot, ka "tavs ķermenis ir tava pils", pārtrauks skābekļa piegādi jūsu organismam, kad nokļūsiet reanimācijā ar Covid-19, lai piegādātu to kādam, kurš ir vakcinēts, bet nonāca nelaimē ciešot autoavārijā vai kādam, kuram notika infarkta lēkme. Nevajag ķert aiz rokas mani, citus ārstus un medmāsas un smokot lūgt, lai vismaz kaut kā palīdzam. Esiet tikpat vīrišķīgi un augstprātīgi, kā pirms dažām nedēļām, kad saucāt vakcinētos par "paklausīgo jēru baru", rāvāt nost "uzpurņus" un pieprasījāt, lai jūs beidz uzskatīt par "stulbo lopu"! Ļaudis, atskārtiet un paskatieties apkārt!"

Viņa skaidro, ka, ja kāds ir izslimojis Covid-19 salīdzinoši vieglā formā, tad nevajag aizmirst, ka kādam citam tas var būt nāves spriedums. "Iedomājaties, ka kādam no draugiem šodien teicāt pēdējo reizi: "Sveiks! Kā tev iet?" Pēdējo reizi kopā svinējāt dzimšanas dienu, pēdējo reizi vienojāties, ka brauksiet uz vasarnīcu vai makšķerēt. Pašreizējās veselības aprūpes sistēmas pārslodzes brīdī parastā sirds mazspēja, apendicīts, saindēšanās un pat lauzta roka var būt nāves spriedums kādam, jo visa sistēma ir spiesta strādāt, lai cīnītos tikai pret vienu kaiti."

Jukšinska skaidro, ka vakcinācija sniedz to plāno aizsardzības slāni, kas dos iespēju izdzīvot, nekļūt par invalīdiem. "Es lieliski saprotu, ka ir bezjēdzīgi runāt ar spītīgiem antivakseriem. Bet es gribu uzrunāt tos, kas šaubās. Jūs mulsina, ka vakcīna tika izveidota tik ātri? Pirmo reizi pasaulē, visu vakcīnu radīšanas vēsturē, visas pasaules zinātnieki strādāja kopā un viena mērķa vadīti, nevis konkurējot savā starpā. Jūs domājat, ka vakcīna nav izturējusi visus nepieciešamos testus? Uz šo brīdi 3 miljardi pasaules iedzīvotāju ir pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu! Kaut kā neparādās ziņas par vakcīnas izraisītiem masveida nāves gadījumiem Norvēģijā, Zviedrijā, Japānā vai Dienvidkorejā. Jūs ticat farmācijas nozares un ārstu sazvērestībai visā pasaulē? Bet mēs pirmie likām plecu injekcijai! Mēs, ārsti, bijām visapjomīgākā eksperimentālā grupa. Tieši mēs - esam visneaizsargātākajā kategorijā, kuriem katru dienu ir saskarsme ar koronavīrusu. Šodien, kad lielākā daļa no mums ir vakcinēti, mēs pārtraucām lūgties pirms katras maiņas."

Runājot par blakusparādībām, viņa skaidro: "Iespēja "noķert" trombu no vakcīnas ir 1: 250 000, iegūt miokardītu (kas ir diezgan viegli izārstējams) no mRNS vakcīnas ir 1: 100 000. Savukārt trombu varbūtība pēc saslimšanas ar Covid-19 ir desmitreiz lielāka, bet miokardīta varbūtība 5000 reizes lielāka."

Jukšinska saprot, ka daudzus nomāc jautājums, kāpēc nav zāļu. "Jo Covid-19 neārstējas! Tā ir vīrusu infekcija. Pret to nav specifisku zāļu. Vai nu jūsu ķermenis paspēs dot imūnreakciju un izstrādāt antivielas, vai arī jūs nomirsiet. Ārsti var tikai atvieglot tavu stāvokli, kamēr organisms cīnās – mazināt drudzi, izvadīt intoksikācijas produktus, sniegt atbalstu nierēm, aknām un tālāk kā Dievs dos. Savukārt vakcinācija nekavējoties dod jums antivielas pret šo slimību, un jūsu izredzes ne tikai izdzīvot, bet arī viegli pārnest slimību, strauji pieaug."

Viņa arī aicina vakcinētos nenovērsties no nevakcinētajiem tuviniekiem, bet izrādīt cieņu un sapratni, vienlaikus cenšoties viņus pārliecināt.

Ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 199 Covid-19 pacienti, 107 no tām izrakstīti, tādējādi kopējam Covid-19 skaitam palielinoties no 1439 līdz 1495 stacionētiem pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Šis ir otrais lielākais dienā stacionēto skaits pēc 23.oktobra, kad stacionēto skaits dienas laikā sasniedza 206 cilvēki.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1307 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 188 - ar smagu slimības gaitu.