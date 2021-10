Bordāns: izskatās, ka Augstākajā tiesā ir viens nevakcinēts tiesnesis

Tāpat ministrs pauda, ka arī Augstākajā tiesā (AT) ir vakcinēti 97,5% tiesnešu, kas liecina, ka tikai apmēram viens AT tiesnesis varētu būt nevakcinēts pret Covid-19. Līdz ar to tiesnešu vidū vakcinācijas prasība ir nesvarīgs jautājums.

Tieslietu padome šodien izskatīja jautājumu par tiesu sistēmas un tai piederīgo personu darbību ārkārtējās situācijas laikā, tai skaitā obligāto vakcinēšanos pret Covid-19.

Bordāns norādīja, ka pašlaik no Covid-19 iet bojā dezinformācijas upuri, un tiesu varai nav jārada papildu dezinformācija.

Šobrīd Administratīvajā rajona tiesā ir saņemti seši pieteikumi par atbrīvošanu no darba pēc 15.novembra. Administratīvās rajona tiesas tiesnesis Guntars Ploriņš teica, ka vakcinācijas aptvere tiesnešu vidū norāda uz tiesnešu attieksmi pret Covid-19 vakcināciju.

Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētaja Sanita Osipova sēdes laikā informēja, ka ar vairākām ārkārtējās situācijas normām tiesas strādās, jo jau tagad ST saņem ļoti daudz iesniegumu par normām, kuri tika izdoti ārkārtējās situācijas laikā.

Iepriekš vēstīts, ka AT priekšsēdētājs Aigars Strupišs nosūtījis vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (NA), vēršot uzmanību uz vairākiem starptautiskajiem dokumentiem, kuri liedz izpildvarai apturēt tiesu darbu un nodrošina tiesnešu neatceļamību, neatkarīgi no vakcinēšanās vai nevakcinēšanās pret kādu slimību.

Viņa uzsvēra, ka iepriekš valdības izdotais rīkojums par obligātu darbinieku pret Covid-19 vakcināciju varētu liegt tiesnešiem, kuri nav vakcinējušies, pildīt konstitucionāla ranga amatpersonas pienākumus un varētu radīt priekšnoteikumus viņu atcelšanai.

Vēstules mērķis esot bijis iespējamu konstitucionālu problēmu novēršanai informēt Saeimas priekšsēdētāju par tiesnešu kā konstitucionāla orgāna amatpersonu statusu un garantijām, kas neatceļamības ziņā ir līdzīgas deputāta pienākumu pildīšanas neierobežotībai un neatceļamībai.

Iepriekš AT atteicās komentēt, vai Covid-19 vakcīnu ir saņēmis pats AT priekšsēdētājs Strupišs.

Iepriekš valdība lēma valstī no 11.oktobra uz trim mēnešiem izsludināt ārkārtējo situāciju, vienlaikus nosakot ierobežojumus ar mērķi palielināt vakcinācijas pret Covid-19 aptveri. Uzsvars likts uz darbu attālināti un valsts un pašvaldības iestādēs strādājošo pienākumu potēties pret Covid-19.