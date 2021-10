Pujāts: nelegālās imigrācijas spiediens no Baltkrievijas puses saglabājas

Latvijas robežsargi katru dienu konstatē desmitiem cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot robežu ar Baltkrieviju.

"Redzam, ka spiediens kopumā no Baltkrievijas saglabājas. Ir sāktas jaunas aviosatiksmes no Pakistānas, Sīrijas, Irānas, tāpat ir tranzītlidojumi no Turcijas," norādīja Pujāts.

23 Foto Kā top dzeloņdrāšu žogs uz Latvijas un Baltkrievijas robežas +19 Skatīties vairāk

Šonedēļ pieņemtais valdības lēmums par ārkārtējās situācijas pagarināšanu četrās Latgales pašvaldībās ļaus robežsardzei, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts drošības iestādēm turpināt iesākto taktiku robežas sargāšanā, norādīja Pujāts.

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija piektdien atbalstīja valdības šonedēļ pieņemto lēmumu ar kuru ārkārtējo situācija Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados, kā arī Daugavpilī pagarināta līdz nākamā gada 10.februārim.

Ārkārtējā situācija tika izsludināta 11.augustā. Kopš 10.augusta kopumā no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 1825 cilvēki.

Kopš ārkārtējās situācijas ieviešanas humānu apsvērumu dēļ valsts robežas šķērsošana nav liegta 50 cilvēkiem, savukārt kopumā šogad aizturēti 402 valsts robežu nelikumīgi šķērsojuši trešo valstu pilsoņi.

42 Foto Kariņš un Golubeva apmeklē Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju +38 Skatīties vairāk

Amatpersonas norādījušas, ka Baltkrievijā pie varas esošā Aleksandra Lukašenko režīma centieni Latvijā, Lietuvā un Polijā iespiest trešo valstu iedzīvotājus vērtējami kā hibrīdkara jeb hibrīdapdraudējuma izpausmes.