Augstākās tiesas tiesnesis Aigars Strupišs. (Foto: LETA)

Augstākas tiesas priekšsēdētājs: pret Covid-19 nevakcinētos tiesnešus nav iespējams atstādināt no darba

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Augstākas tiesas (AT) priekšsēdētājs Aigars Strupišs nosūtījis vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei (NA), vēršot uzmanību uz vairākiem starptautiskajiem dokumentiem, kuri liedz izpildvarai apturēt tiesu darbu un nodrošina tiesnešu neatceļamību, neatkarīgi no vakcinēšanās vai nevakcinēšanās pret kādu slimību, pavēstīja AT pārstāve Rasma Zvejniece.