Vidzemes slimnīcā izsludina ārkārtas situāciju un pārtrauc plānveida pakalpojumu sniegšanu

Lēmums pieņemts, lai varētu nodrošināt papildu ārstniecības personāla resursus un pārprofilēt gultasvietas neatliekamo, akūto un Covid-19 pacientu ārstēšanai. Pašlaik Covid-19 pacientu ārstēšanai Vidzemes slimnīcā atvēlētas 102 gultas, tajā skaitā, astoņas reanimācijas gultas, pārprofilējot Terapijas nodaļu 1 un Terapijas nodaļu 2.

Tiek saglabāta rinda pakalpojumu, tajā skaitā, "zaļā koridora" pacientiem, veselības aprūpe pacientiem, kuriem jāturpina vai jāpabeidz stacionārā neatliekamā kārtā uzsāktā ārstēšana, oftalmoloģijas pakalpojumi, grūtnieču un dzemdētāju aprūpe, bērnu aprūpe, akūtās un subakūtās rehabilitācijas pakalpojumi personām, kuru atlikšana var radīt invaliditātes risku vai darbspēju zudumu, tai skaitā bērniem, kuriem, rehabilitācijas pakalpojumu atlikšana var pasliktināt funkcionēšanas spējas, sacīja Brila.

Ambulatoro pakalpojumu pieejamība tiek saglabāta līdzšinējā apjomā - tie tiek sniegti personām, kuras uzrāda derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai beidzamo 72 stundu laikā veiktu negatīvu Covid-19 testu.

Ņemot vērā saspringto situāciju ar personāla nodrošinājumu, slimnīca Covid-19 pacientu aprūpē iesaista papildu medicīnas personālu, kas ierastos apstākļos nestrādā ar infekcijas slimību profila pacientiem, kā arī atšķirīgi plāno darba grafiku, lai maksimāli nodrošinātu personāla iesaisti un pieejamību, uzsvēra slimnīcas pārstāve.

Savukārt terapeitiskajiem pacientiem jārēķinās ar to, ka pārprofilēto terapeitisko gultu dēļ viņus var pārvest ārstēšanai uz kādu citu no tuvējām slimnīcām.

Lai varētu nodrošināt ne tikai Covid-19 pacientu, bet visu pārējo stacionāra pacientu ārstēšanu un aprūpi, Vidzemes slimnīca aicina atsaukties un pieteikties pensionētos medicīnas darbiniekus, topošos mediķus - ikviens var būt noderīgs un palīdzēt sabiedrībai, gan bijušajiem kolēģiem, gan pacientiem, pārdzīvot ārkārtas situāciju un jaunā koronavīrusa plosīšanos.

Ar pacientiem, kuriem tiek atlikti plānveida pakalpojumi, ārstniecības iestāde sazināsies individuāli. Vienlaikus šie pacienti nezaudēs savu rindu, un, atjaunojot konkrēto pakalpojumu sniegšanu, tos saņems prioritāri, uzsvēra Brila.

Pirmdien Vidzemes slimnīcā ārstējās 62 Covid-19 pacienti, četriem ir smaga slimības gaita. Pagājušās nedēļas nogalē stacionēti 29 pacienti, no slimnīcas izrakstīti 14 pacienti.

Kā vēstīts, Latvijas ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietots 121 Covid-19 pacients, bet 16 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu palielinājies no 1037 līdz 1114, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Pēdējo reizi stacionāros ārstējošo pacientu skaits virs 1000 bija 8.februārī.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 981 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 133 - ar smagu slimības gaitu. Tādējādi 11,9% stacionēto šobrīd ir ar smagu slimības gaitu.

Līdz šim kopumā no slimnīcām ir tikuši izrakstīti 16 269 Covid-19 pacienti.

Viņš prognozē, ka divas līdz trīs turpmākās nedēļas nekas labs nav sagaidāms. "Nožēlojami, ja tik smagos apstākļos, kāds vēl uzdrošinās celt savu politisko kapitālu," uzsvēra Liepājas slimnīcas vadītājs, aicinot iedzīvotājus vakcinēties, jo tikai tā būs iespējams pasargāt sevi un savus tuvos cilvēkus no smagas saslimšanas.