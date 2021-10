"Es patiešām domāju, ka mēs brīžiem dzīvojam divās Latvijās," atbildot uz jautājumu, kā viņa vērtē tos cilvēkus, kuri dodas vakcinēties pret Covid-19, bet tai pat laikā uzskata un norāda, ka tiek piespiesti to darīt.

"Viena ir tā, kur pašlaik reāli ir kara zona, kur strādājam mēs, mediķi, kur mēs cīnāmies par pacientiem, tostarp nevakcinētajiem pacientiem. Un otra ir Latvija, kas pulcējas koncertos un tēatros. Man ir ļoti grūti to pieņemt. Ja jūs gribat pulcēties teātros un koncertos, izdariet to sīkumu – aizejiet uz vakcināciju. Tā ir vienīgā mūsu iespēja pārvarēt šo lielo krīzi," sacīja Cipule.

Viņa aicināja sabiedrību saprast, ka vakcinēšanās nav "cilvēku nolikšana uz ceļiem".

"Vīruss neprasa nedz politiskus pamatojumus nedz mūsu emocijas, tas izplatās, neskatoties ne uz ko un dara savu postošo darbu," viņa atgādināja, papildinot, ka vienīgais, uz ko reaģē vīruss, ir vakcinācija.

Šobrīd notiekošais pie vakcinācijas centriem, kur novērojama paaugstināta iedzīvotāju vēlme vakcinēties pret Covid-19, Cipuli ļoti iepriecina. Viņa prognozēja, ka, pateicoties ierobežojumiem un plašākai vakcinācijas aptverei, tuvāko sešu nedēļu laikā mēs, iespējams, "varam sasniegt zināmu stabilitāti".

NMPD dispečeru centrā slodze milzīga

Cipule pastāstīja, ka šobrīd slimnīcām lielākās grūtības ir rast nepieciešamo gultu skaitu Covid-19 pacientiem, savukārt NMPD dispečeru darbs norit sarežģītos apstākļos. Kopējā slimnīcu slodze šobrīd ir virs 85%, un tā ir uzskatāma par ļoti augstu slodzi.

"Ieviešot šo jauno principu, ka mēs daudz vairāk izvērtējam izsaukuma pamatotību, vai uz to jānosūta brigādes, sabiedrība ne vienmēr pret to izturas ar izpratni. Pašlaik dispečeru centrā ir ļoti, ļoti liela slodze, sevišķi cilvēciskā slodze par to, ka ir jāatsaka brigādes ierašanās. Tas rada negācijas no daudzu puses," pastāstīja Cipule, norādot, ka šobrīd tiek domāts par to, kā uzlabot dispečeru darba apstākļus.

NMPD vadītāja arī atgādināja, ka katrs, kurš piezvana uz tālruni 113, saņem konsultācijas un ieteikumus, kā rīkoties attiecīgajā situācijā.

Cipule atgādināja, ka slimnīcām nav bezgalīgu iespēju.

"Jo ātrāk tiks pieņemti lēmumi par saslimstības, vīrusa izplatības ierobežošanu, jo mēs labāk tiksim galā ar to, kas mums stāv priekšā," sacīja NMPD vadītāja.

"Godīgi sakot, pašreiz noprognozēt pacientu skaitu, kas cietīs no tā, ka slimnīcu kapacitātes ir pārsniegtas, ir ļoti sarežģīti."

Cipule raidījumā "Rīta panorāma" uzsvēra, ka sarežģītos apstākļos ir ne tikai Covid-19 pacienti, bet katrs, kuram nepieciešama stacionārā palīdzība.

Ja šobrīd virkne slimnīcu jau ir pārtraukusi plānveida pakalpojumus, tad drīzumā varētu būt jāsamazina arī iespējas sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, LTV sacīja Cipule: "Līdz ar to vienīgais, kas pašlaik var palīdzēt veselības aprūpes sistēmai savākties, ir ierobežojumu noteikšana."

Kādus ierobežojumus sagaidīt?

Par to, kādus tieši ierobežojumus viņa sagaida, Cipule skaidri neizteicās, sakot, ka tas ir ekspertu jautājums.

"Ja iepriekšējā laikā mēs runājām par šo 40 līdz 60 procentu samazinājumu, kas nepieciešams, lai mēs glābtu veselības aprūpes sistēmas iespējas un pacientu iespējas ārstēties, tad pašlaik, iespējams, šie ierobežojumi ir vajadzīgi vēl stingrāki, nekā tas bija pirms nedēļas.

Es baidos minēt precīzi, kādi tie varētu būt, bet es ļoti ceru, ka ekspertos ieklausīsies, un šie lēmumi tiks pieņemti, lai arī cik nepopulāri tie būtu."

Šādai krīzei nav bijis gatavs neviens

Cipule intervijā LTV pastāstīja, ka Veselības ministrijā aizvadītajās brīvdienās noritējis ļoti intensīvs darbs. "Diskusijas ir ļoti spraigas un nepārtrauktas. Protams, izaicinājumi arī ir ļoti lieli," sacīja Cipule.

Viņa sagaida, ka Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) atbalstīs nozares stingri noteiktās prasības pēc ierobežojumiem.

NMPD vadītāja norādīja, ka pašlaik ir iedarbināti katastrofu medicīnas sistēmai paredzētie mehānismi - izsludināts paaugstinātas gatavības līmenis un drīz pēc tam arī ārkārtas situācija medicīnā. "Iespējams, to vajadzēja izdarīt ātrāk, tomēr šis process pašlaik ir noticis, un darbs nozarē turpinās ļoti sarežģītos apstākļos," viņa skaidroja, nenoliedzot, ka ir emocionāli smagi pieņemt daudzos lēmumus.

"Aicinu saprast, ka šādai krīzei, kā pašlaik, nav bijis gatavs neviens. Ne politiķi, ne mediķi, ne sabiedrība. Ir ļoti svarīgi pašlaik visiem kopā pieņemt ļoti lielus izaicinājumus un saprast katra lomu šīs krīzes pārvarēšanā. Tikai vienota, kopēja darbība mums dos rezultātus, jo tuvākie mēneši būs ļoti grūti," viņa sacīja.

Cipule prognozēja, ka tuvākajā laikā slimnīcās pieaugs pacientu skaits, būs arī daudz mirušo, kuri cietīs no veselības aprūpes sistēmas pārslodzēm.