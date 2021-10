Tā rīkoties ierosināja Saeimas Juridiskā komisija līdz savam turpmākam lēmumam. “Attīstībai/Par!” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Juris Pūce informējis, ka koalīcija vienojusies Kucinas kandidatūru Saeimā izskatīt oktobra beigās.

Pūce gan apgalvo, ka iemesls ir organizatoriski jautājumi – vairāki deputāti ir komandējumos, un ap oktobra vidu Saeimai jālemj par nākamā gada valsts budžeta likumprojektu paketes nodošanu skatīšanai parlamenta komisijās.

Pūce noliedz, ka jautājuma atlikšana saistīta ar iespējamu atteikšanos no Kucinas kandidatūras, tomēr atzīst, ka pašlaik frakcijā atbalsta viņai nav. Tikmēr vairākums no koalīcijas partijām atbalsta Kucinas kandidatūru.

Latvijas Televīzija vēstīja, ka prezidents, atrazdamies vizītē ASV, piezvanījis “Attīstībai/Par!” deputātēm Inesei Voikai un Vitai Andai Tēraudai. Vairāki avoti LTV norādījuši, ka Levits sarunās prasījis, lai deputātes nokārto savas frakcijas atbalstu Kucinai, pretējā gadījumā solot kritizēt tās ministrus un valdību, kas varētu novest pat līdz valdības krišanai. Deputātes prezidenta teikto atstāstījušas frakcijai.

Vaicāta, vai prezidenta rīcība bijusi korekta, Voika atbildējusi: “Sarunas saturu es nekomentēšu. Prezidentam ir stingrs viedoklis, un viņš darīja to zināmu, jā.”

Pats Levits apgalvo, ka noticis pārpratums. Viņš sarunā neesot izdarījis spiedienu, bet skaidrojis, ka Kucinas izvirzīšanas process bijis korekts un atbilst likumam. Runa par kritiku valdībai esot bijusi daļa no, iespējams, pārprasta salīdzinājuma. Levits atzinis, ka īpaši seko Kucinas iecelšanai jo esot ieinteresēts, lai Satversmes tiesas sastāvs būtu kvalitatīvs. Likums prezidentam nekādu lomu šo pretendentu izvirzīšanā neparedz.

Saistītās ziņas Prezidenta padomniece Kucina negrasās atteikties no kandidēšanas uz Satversmes tiesu Juridiskā komisija izskatīšanai Saeimā virza Irēnas Kucinas kandidatūru ST tiesneša amatam Valsts prezidenta padomnieces Kucinas parādsaistības pērn sasniegušas 65 000 eiro

Saeimas Juridiskā komisija iepriekš atbalstīja Kucinas virzīšanu, tāpat arī valdība, vienbalsīgs atbalsts saņemts no Tieslietu padomes. Komisijas balsojumā četri deputāti nepiedalījās, tajā skaitā Voika, kura uzskata, ka izvirzīšanā nav ievēroti labas pārvaldības principi. Pēc tam arī atskanējis Levita zvans.

Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja, padomniece tiesiskuma un Eiropas Savienības tiesību politikas jautājumos Irēna Kucina negrasās savu kandidatūru atsaukt un uzskata sevi par atbilstošu prasībām.

Kopā uz koncertu

Foto: Juris Rozenbergs

2019. gadā vairāk nekā mēnesi pēc Levita stāšanās prezidenta amatā žurnāls “Kas Jauns” aprakstīja savus novērojumus no festivāla “Summertime – aicina Inese Galante” noslēguma koncertu Jūrmalā. To apmeklēja arī Levits, bet pirmās lēdijas vietā no viņa teju neatkāpās padomniece Irēna Kucina. Vakara gaitā abi reizumis satvēra viens otra roku un apmeklēja arī oficiālo afterparty.