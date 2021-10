RNP šodien sāk apkures pieslēgšanu arī parādnieku mājām

RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: "AS “Rīgas Siltums” sociāli atbildīgais lēmums uzņemties saistību pildīšanu attiecībās ar saviem klientiem, beidzot ļaus mums nākamo trīs dienu laikā pieslēgt apkurei visus RNP klientus. Lai nodrošinātu atbilstošus apstākļus klientu mājās, ir dots uzdevums pieslēgšanu apkurei veikt arī brīvdienās, to pabeidzot līdz pirmdienai."

Aktīvi strādājot ar parādniekiem, ir panākts straujš un apjomīgs parāda samazinājums, šobrīd parāds ir sarucis gandrīz 10 reizes līdz 0.3 milj. eiro iepriekšējo 2.6 milj. eiro vietā. Šis ir vēsturiski lielākais RNP atgūtais parāds par apkuri. Darbs pie parādu piedziņas tiks turpināts, kā arī RNP strādās pie tā, lai atbildīgās iestādes – Ekonomikas ministrija mainītu regulējumus, kas ir pretrunā ar godprātīgo klientu tiesībām saņem pakalpojumu.

Kā ziņots iepriekš, RNP jau vairāk nekā gadu uzstāj – lai bez aizkavējuma nodrošinātu apkures pieslēgšanu, nepieciešamas izmaiņas normatīvajos aktos. Šā brīža regulējums izveidots tā, ka faktiski par savstarpējiem norēķiniem atbild nevis pakalpojuma sniedzējs (AS “Rīgas Siltums”) un pakalpojuma saņēmējs – dzīvokļa īpašnieks, bet starpnieks, kas ir pārvaldnieks. Faktiski sistēma izveidota tā, ka parādi tiek akumulēti pie starpnieka, bet AS “Rīgas Siltums” dēļ atsevišķiem nemaksātājiem drīkst nepieslēgt apkuri visai mājai.

RNP norāda, ka diemžēl Ekonomikas ministrija, neraugoties uz vairākkārtējiem lūgumiem, pagaidām šo problēmu nav risinājusi. Nedrīkst aizmirst arī Augstākās tiesas (AT) lēmumu atcelt Rīgas apgabala tiesas spriedumu, kas norāda, ka dzīvojamās mājas pārvaldniekam nav pienākuma no saviem līdzekļiem (faktiski no citu klientu iemaksātiem līdzekļiem) segt dzīvokļu īpašnieku kopības vai atsevišķu dzīvokļu parādus. AT atceltais spriedums par parādu piedziņu no mājas pārvaldnieka skaidri parāda ilgstošās bezdarbības sekas normatīvā regulējuma sakārtošanas jomā.

Pārvaldnieka uzdevums ir aizsargāt godprātīgos maksātājus, lai nerastos situācijas, ka cieš tie, kuri godprātīgi apmaksā pakalpojumus, kas ir vairākums jebkura pārvaldnieka klientu. Diemžēl esošais regulējums joprojām diskriminē godprātīgos maksātājus.