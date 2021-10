"Rīgas siltums" aicina pieslēgt apkuri visām mājām Rīgā

Siltumapgādes uzņēmums saskaņos apkures pieslēgšanu visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuru siltummezgla un siltumapgādes sistēma ir sagatavota apkures sezonai un ir veikta hidrauliskā pārbaude.

"Rīgas siltums" mudina pasteigties un tehniski sakārtot ēku individuālos siltummezglus un iekšējo siltumapgādes sistēmu, lai rīdziniekiem tiktu nodrošināta droša siltumapgāde. Tas ļaus iedzīvotājiem jau tuvākajā laikā mājās saņemt apkuri.

Arī šajā apkures sezonā "Rīgas siltums" ārkārtas situācijas laikā neaprēķinās soda procentus par kavētiem maksājumiem.

"Ļoti ceram, ka šie soļi ļaus klientiem vieglāk pārvarēt jauno apkures sezonu, kas solās būt gana izaicinoša, ņemot vērā siltuma tarifa pieaugumu dēļ straujā energoresursu cenu kāpuma," norāda uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Normunds Talcis.

Uzņēmums arī mudina namu pārvaldniekus, sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem, izvērtēt un ieviest ēkās enerģijas taupīšanas pasākumus, jo rēķinu veido ne tikai tarifs, bet arī siltuma patēriņš.

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) informē, ka pašlaik siltums nav pieslēgts 397 RNP mājām.

Saņemot "Rīgas siltuma" piekrišanu, šīm mājām siltumenerģijas padeve varētu tikt pieslēgta dažu dienu laikā.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāve Sanita Gertmane atzina, ka pašreiz spēkā esošais normatīvais regulējums dod siltumenerģijas piegādātājam tiesības pārtraukt piegādi visai mājai, ja par saņemto siltumu nav norēķinājies kaut viens no dzīvokļa īpašniekiem.

"Šāda situācija, kad siltumenerģijas piegāde var tikt pārtraukta arī tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri apzinīgi ir veikuši rēķinu apmaksu, nav taisnīga un neatbilst patērētāju tiesību pamatprincipiem, īpaši patērētāju tiesībām uz pieeju būtiskajām precēm un pakalpojumiem, kā arī tiesībām uz patērētāja kā vājākās līgumslēdzējpuses ekonomisko interešu aizsardzību," teica Germane.

Vienlaikus viņa norādīja - situācijās, ja dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai apsaimniekotājs nepieslēdz apkuri citu nama iemītnieku parādu dēļ, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un PTAC uzraudzībā esošajiem normatīvajiem aktiem, PTAC nav pilnvaru lemt par strīda risinājumu šajā jautājumā. Turklāt PTAC nav tiesīgs uzdot pieslēgt apkuri vai pieņemt līdzīgus lēmumus.

Nedēļas sākumā parādu dēļ Rīgā apkure aizvien nav pieslēgta 531 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) apsaimniekotajai mājai jeb vairāk nekā 22 000 dzīvokļu, intervijā LTV raidījumam "Rīta panorāma" sacīja RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis.

Viņš piebilda, ka savos dzīvokļos spiesti salt aptuveni vairāk nekā 22 000 dzīvokļu iemītnieki, lai gan parādā par apkuri ir ap 1700 dzīvokļu un nenomaksātās summas vērtējamas, kā nebūtiskas. Lai gan viņš piebilda, ka kopējais RNP veco parādu portfelis ir 40 miljoni eiro, no tiem vismaz 12 miljoni eiro ir par siltuma piegādi.

Siltumapgādes uzņēmuma AS "Rīgas siltums" apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim, bija 151,874 miljoni eiro, kas ir par 2,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieaugusi 11,6 reizes - līdz 15,6 miljoniem eiro, liecina informācija "Firmas.lv".

77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir ap 825 kilometru, no kuriem 85% ir AS "RĪgas siltums" īpašumā.

49% uzņēmuma akciju pieder Rīgas domei, 48,995% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX" un 0,005 - AS "Latvenergo".