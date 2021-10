"Sākotnēji jau tika iezīmēts tas lēmumu pieņemšanas grafiks, proti, ka mums ir jāvirzās uz to, ka lēmumus varētu pieņemt šo ceturtdien valdības sēdē. Par to Ministru prezidents runāja jau vakar," atbildot uz žurnālista jautājumu par to, kāpēc Krīzes vadības padome šodien nevienojās par ierobežojumu pastiprināšanu, sacīja Pavļuts.

Kā norādīja veselības ministrs, šodienas Krīzes vadības padomē uzklausīts sākotnējais ekspertu ziņojums un priekšlikumu kopums, un pēc diskusijām speciālistiem izvērtēšanai uzdots sagatavot alternatīvu scenāriju.

"Mums ir nepieciešams sabalansēt potenciālos lēmumus, kas tiek pieņemti no vairākiem faktoriem - no tā, kādā veidā tie skar vai neskar vakcinētus cilvēkus, kādā veidā mēs panākam vēlamo rezultātu, samazinot noslodzi slimnīcās un tā tālāk," skaidroja Pavļuts.

Speciālisti šobrīd gatavojot papildus uzdotu scenāriju un tas tiks vērtēts, sākot no rītdienas līdz ceturtdienai.

"Es kā veselības ministrs viennozīmīgi uzskatu, ka stingrāku lēmumu pieņemšana, kas līdz šim nav bijusi objektīvi politiski iespējama, protams, ir iekavēta un šī kritiskā situācija, kas tagad visiem ir labi redzama, ir tāda, par kuru Veselības ministrija ir brīdinājusi daudzu nedēļu garumā," sacīja Pavļuts, piebilstot, ka Veselības ministrijas prognozes nav mainījušās, un tās piepildās.

Veselības ministrijai ir ārkārtīgi būtiski, lai lēmums tiktu pieņemts šonedēļ un stātos spēkā no nākamās nedēļas, papildināja ministrs.

Uz jautājumu, kādi konkrēti būs šie ierobežojumi, par kuriem ceturtdien tiks pieņemti lēmumi, Pavļuts nevarēja skaidri atbildēt, jo diskusijas par to vēl tiks turpinātas.

"Runa ir par to, kādā drošības režīmā notiek pasākumi, kādas nozares skar papildus dažādi ierobežojumi, vai un kas tiek darīts attiecībā uz skolēnu brīvlaiku, saprotot, ka skolu darbība klātienē ir viens no pašiem būtiskākajiem jautājumiem un tā būtu saglabājama, cik vien ilgi iespējams," sacīja Pavļuts.

Pie konkrētiem risinājumiem nonākt neizdodas

Jauns.lv jau ziņoja, ka otrdien Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) sasauktajā Krīzes vadības padomes sēdē par stingrākiem ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai tika runāts, tomēr pašlaik pie konkrētiem risinājumiem nonākt vēl neizdevās, tādēļ par tiem atkārtoti spriedīs ceturtdien.

Ministru prezidenta preses sekretārs Sandris Sabajevs skaidroja, ka pēc informācijas uzklausīšanas par epidemioloģisko situāciju Krīzes vadības padome otrdien uzdeva ekspertiem sagatavot rīcības scenārijus un nepieciešamos normatīvo aktu grozījumu projektus straujas Covid-19 izplatības apturēšanai, lai nepieļautu slimnīcu pārslodzi un nodrošinātu būtisku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Krīzes vadības padomes sēdes dalībnieki bija vienisprātis, ka "pašlaik ir nepieciešama ikviena cilvēka izlēmīga rīcība, lai samazinātu Covid-19 izplatību".

Tāpat ziņots, ka Latvijas Ārstu biedrība un Latvijas Jauno ārstu asociācija pieprasa valdību nekavējoties rīkoties un ieviest stingrus pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai.