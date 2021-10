32 Foto Kartupeļi un to cenu dinamika Latvijas tirgū +28 Skatīties vairāk

Centrālā statistikas pārvalde izrēķinājusi, ka, salīdzinot ar 2020. gada augusta cenām, gada laikā kartupeļu cenas pieaugušas par 26,9%. Un sagaidāms, ka arī turpmāk tās celsies, jo šogad lielā karstuma un lietavu dēļ pieredzēta rekordzema kartupeļu raža. Var nepietikt pašiem un arī to imports, kā tas bija piedzīvots iepriekšējos gados, sevišķi no Polijas, draud apsīkt. Arī mūsu kartupeļu eksports, pārsvarā uz Ukrainu un Igauniju, draud apsīkt.

Uz viena ielas stūra cenu atšķirība vairāk nekā piecas reizes

Pašlaik - kartupeļu talku laikā - ir gluži vai neiespējami salīdzināt kartupeļu vidējo cenu ar cenu zīmēs redzamo līdzāsesošajās bodēs pat uz viena ielas stūra. Cenas var atšķirties vairāk nekā piecas reizes.

Tā, piemēram, nedēļas vidū pie Rīgas “Bērnu pasaules” esošajā “Maxima” veikalā kartupeļu kilograms maksāja 19 centus, bet tieši pāri ielai, tikai padsmit metrus tālāk esošajā zemnieku bodītē kilograms tupeņu maksāja apaļu eiro kilogramā. Un turpat netālu arī “Rimi”, “Mego” un “Lats” veikali, kur atkal kartupeļu cenas ir no 49 līdz 89 centiem kilogramā. Pavisam netālu arī Vidzemes tirgus, kur arī tirgo tupeņus par ļoti dažādām cenām. Tā kā šai gadījumā mērījums “vidējā cena” ir gaužām neatbilstīgs reālajai situācijai.

Tomēr viss liecina par to, ka kartupeļu cenas it nebūt negrasās kristies. Jo jau gadu desmitiem, varētu teikt, ka pat gadu simtiem kopš zemnieki sāka tirgot kartupeļus, septembra otrā puse/oktobra pirmā puse ir laiks, kad tirgū kartupeļiem ir viszemākā cena. Pilnā sparā norit kartupeļu novākšana un zemkopji steidz atbrīvoties no kartupeļu kaudzēm. Pēc tam jau atkal kartupeļu cena sāk pamazām celties, un parasti tas notiek jau novembrī.

Pašlaik “Maxima” kartupeļus pārdod ar 61% atlaidi, un tie 49 centu vietā maksā 19 centus kilogramā. “Latā” kartupeļu kilograms maksā 45 centus, “Topā” - 49 centus, “Rimi” - 59 centus, bet “Elvi” – 69 centus. Tomēr šīs cenas var arī kuru katru dienu mainīties: šodien ir akcijas cena, bet rīt vairs ne. Ekoveikaliņos un bioloģisko lauksaimnieku tirgotavās bieži vien lētāk par eiro kilogramā tupeņus nenopirkt. Rīgas Centrāltirgū kilograms maksā no 80 līdz 90 centiem.

Jā, pašreiz var nopirkt arī lētākus kartupeļus, bet, iespējams, tie ir sliktākas kvalitātes un diez vai veiksmīgi mūsu pagrabos pārziemos līdz nākamā gada pavasarim. Ja pērkam dārgākos, tad garantija ir lielāka.

Madonas “kartupeļu kartelis”

Katru gadu septembra beigās Madonā uz Kartupeļu svētkiem sabrauc tupeņu audzētāji un pircēji teju no visas Latvijas. (Foto: Madona.lv)

Savdabīgs rādītājs par to, par cik tad zemnieki ir gatavi pārdot kartupeļus, ir katru gadu septembra beigās Madonā notiekošie Kartupeļu svētki, kur sabrauc kartupeļu audzētāji no malu malām un maisu maisiem pārdod kartupeļus.

Tur 25. septembrī kartupeļu kilograms pārsvarā maksāja 50 centu. Gluži kā sarunājuši teju visi tirgotāji savus labākos tupeņus pārdeva par pus eiro kilogramā. Bet, ja ņem vērā to, ka tur bija sabraucis, varētu teikt, Latvijā lielākais kartupeļu tirgotāju pulks, bija arī diža konkurence, un viņi pārdeva nevis kilogramos, bet maisos, pie tam laikā, kad kartupeļu cenas ir viszemākās, pilnīgi droši var apgalvot, ka varam necerēt uz to, ka tupeņu cena būs zemāka par puseiro kilogramā.

Laika gaitā kartupeļu kilograma cena ir ļoti svārstījusies. Tādēļ nevar apgalvot, ka tā arī nākamgad paliks nemainīgi augsta. Viss galvenokārt atkarīgs no kartupeļu ražas. Daži arī mīl spekulēt, ka kartupeļu cenu kāpumu piebremzēs patērētāju pirktspēja, jo kādā brīdī latvietis vairs nevarēs atļauties pirkt kartupeli. Tomēr gluži tā vis nav, jo letiņam tupenis vienmēr gājis pie dūšas, neatkarīgi no cenas. Atcerēsimies kaut vai “trako deviņdesmito” gadu beigas, kad mūsu rocība nebija tā vislielākā.

Toreiz, 1998. gada vidū (tiesa gan pirms jaunās kartupeļu ražas novākšanas), kilograms kartupeļu maksāja apmēram 39 santīmus jeb 55 centus. Šogad šai laikā kartupeļus varēja nopirkt lētāk, ja ņemam vērā to, ka jūnijā taču tiek iztirgoti vecās ražas kartupeļi.