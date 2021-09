"Putnu fabrikas Ķekava" vistas ik gadu apēd vidēji 40 000 tonnas graudu

Katru rudeni uzņēmums iepērk tieši vietējo ražotāju graudus un gadu no gada šis apjoms pieaug, lai nodrošinātu pārtiku visām vistām, kas mājo “Putnu fabrika Ķekava” putnu fermās. Kopējā šo fermu platība ir 128 ha: 93 ha atrodas Ķekavā, savukārt 35 ha Bauskā. Viens cālis savā dzīves ciklā apēd vidēji 3,2 kg barības, tai skaitā 2 kg graudu. Putniem nepieciešamās kombinētās lopbarības sastāvā ir 65 % kviešu graudu un izvēlamies tikai augstākās kvalitātes kviešus.

Lai nodrošinātu vistas ar nepieciešamo graudu daudzumu, “Putnu fabrika Ķekava” ilgstoši sadarbojas ar vairākām zemnieku saimniecībām. Starp vietējiem ražotājiem, ar kuriem ir izveidojusies sadarbība jau vairāk nekā 20 gadus, ir “Vites”, “Smildziņas”, “Brūveri”, “Kraujas” un “Brāzmas”.

“Tam, ka mēs savām vistām un cāļiem lielāko barībai nepieciešamo graudu apjomu iegādājamies tieši pie pašmāju ražotājiem, ir divi būtiskākie iemesli. Pirmais no tiem ir augstā izejvielu kvalitāte, kas ir saskaņā ar mūsu pašu nemainīgi augstajiem kvalitātes standartiem. Otrs, tikpat būtisks iemesls ir tas, ka tādējādi arī mēs kā vietējais pārtikas ražotājs atbalstām citus pašmāju ražotājus un piegādātājus. Rūpīgi atlasītas lopbarībai nepieciešamās sastāvdaļas, rūpes par mūsu vistām un cāļiem, kā arī ilggadēja veiksmīgā sadarbība sekmē to, ka saviem patērētājiem piedāvājamaugstvērtīgusvistas gaļas produktus. Ikviens mūsu pircējs un sadarbības partneris ir mūsu dzinējspēks un vērtētājs, tāpēc atbalstām un turpināsim atbalstīt savējos, iepērkot vietējā reģiona graudus,” stāsta Andrius Pranckevičius, AS “Putnu fabrika Ķekava” valdes priekšsēdētājs.

Zemnieku saimniecība no Bauskas novada “Smildziņas” ir viens no senākajiem sadarbības partneriem, kas nodrošina graudus “Putnu fabrika Ķekava” vistām. Saimniecības pārstāvis Andis Namnieksuzsver, ka “veiksmīgu sadarbību nodrošina gan tuvais attālums, gan lielais iepirkto graudu apjoms un konkurētspējīgās iepirkuma cenas. Mums prieks, ka mūsu graudu kvalitāte atbilst “Putnu fabrika Ķekava” augstajiem standartiem, un tieši no mūsu saražotās produkcijas tiek ražota augstvērtīga un sabalansēta barība vistām”.