Uz valsts autoceļiem remontdarbi turpinās 66 posmos

Ar satiksmes ierobežojumiem var iepazīties būvdarbu kartē VSIA Latvijas Valsts ceļi mājaslapā.

Visilgāk laika ceļā būs jāpavada autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā no Turaidas līdz Siguldai – gandrīz stunda, bet 40 minūtes vajadzēs, lai nokļūtu no Madonas līdz Barkavai pa autoceļu Madona–Varakļāni (P84), no Piltenes līdz Tārgaleipa autoceļuVentspils-Piltene (P122)un no Ļaudonas līdz Alžāniem pa autoceļu Jaunkalsnava–Lubāna (P82).

Latvijas Valsts ceļi atgādina, ka kabūvdarbu posmos nepieciešams ievērot noteikto satiksmes organizāciju un luksoforu signālus, lai neradītu bīstamas situācijas un neaizkavētu satiksmi.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

uz Rīgas apvedceļaSalaspils-Babīte(A5) posmā no Ķekavas apļa līdz Jelgavas šosejai (A8) vakara un nakts stundās (19.00-07.00)viens luksofora posms, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 20 minūtes;

Liepājas šosejas (A9) posmā no Skrundas līdz Kalvenei viensluksoforaposms, ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h un posma šķērsošanai nepieciešamas 25 minūtes;

autoceļa Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā no Greiškāniem līdz Rīgas ielai ir divi luksoforu posmi un ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Posma šķērsošana var prasīt 30 minūtes;

uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvasrobeža (Medumi) (A13) ceļa segas pārbūves posmā no Rēzeknes līdz Bekšiemdivos posmos satiksmi regulē satiksmes regulētājs vai ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m paredzamais šķērsošanas laiks – 40 minūtes.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:

uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā no Turaidas līdz Siguldai trijos posmos satiksme tiek organizēta ar luksoforu. Kravas transportam būvobjektā braukt aizliegts, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir aptuveni stunda;

autoceļa Madona–Varakļāni (P84) posmā no Madonas līdz Barkavai noteikti ātruma ierobežojumi 30, 50 un 70 km/h, divos posmos satiksmes organizāciju nodrošina satiksmes regulētāji, posma šķērsošanai nepieciešamas 40 minūtes;

autoceļa Ventspils-Piltene (P122) posmā no Piltenes līdz Tārgalei noteikti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, ieviests viens luksoforu posms, un paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes;

autoceļa Jaunkalsnava–Lubāna (P82) posmā no Ļaudonas līdz Alžāniem ieviests ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, četros posmos satiksmi regulē ar luksoforu, paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks 40 minūtes;

autoceļa Kuldīga-Skrunda-Embūte (P116) posmā no Kuldīgas līdz Skrundai divos posmos satiksmi regulē ar luksoforu, ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 38 minūtes;

autoceļa Kocēni–Limbaži–Tūja (P11) posmā no krustojuma ar Valmieras šoseju (A3) līdz Dauguļiem līdz pat četros posmos satiksmi regulē ar luksoforu vai to dara satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 37 minūtes;

autoceļa Krāslava–Dagda (P61) posmā no Vorzovas līdz Veterovkai ieviesti seši luksofora posmi un noteikts ātruma ierobežojums 50 km/h. Remontposma šķērsošanas laiks 35 minūtes;

autoceļa Sērene-Kalnieši (P86) posma no Sērenes līdz Zalvei notiek seguma atjaunošana un pārvada pārbūve, posmā ieviesti trīs luksoforu posmi. Uz pārvada ātruma ierobežojums līdz 10 un 30 km/h,,platuma ierobežojums 2,7m. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 35 minūtes;

autoceļa Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem ātrums ierobežots līdz 50 km/h, paredzamais posma šķērsošana ir prasīt 30minūtes;

uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā no Jūdažiem līdz Mālpilij ātruma ierobežojumi 50 km/h un 70 km/h, darbosies līdz diviem luksoforu posmiem. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 30 minūtes;

autoceļa Ērgļi–Jaunpiebalga–Saliņkrogs (P33) posmā no Ērgļiem līdz Cirstiem noteikts platuma ierobežojums 3,5 m un masas ierobežojums 20 t.Nepieciešamības gadījumā strādā satiksmes regulētāji. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes.