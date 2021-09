Saeimas partijas šogad ziedojumos saņēmušas 790 353 eiro

Apvienībai "Attīstībai/Par!" (AP) ziedoti 5 150 eiro. Apvienībā ietilpstošā "Latvijas attīstībai" paralēli saņēmusi 191 296 eiro ziedojumus, bet "Kustība Par!" ziedojumos saņēmusi 38 220 eiro.

Partiju apvienībai "Jaunā vienotība" (JV) ziedojumos pārskaitīti 12 960 eiro. Apvienībā ietilpstošajai partijai "Vienotība" atvēlēti 110 689 eiro.

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) ziedojumos saņēmusi 66 643 eiro, bet ZZS veidojošo partiju - Latvijas Zemnieku savienības (LZS) un Latvijas Zaļās partijas (LZP) - kasēs ieskaitīti attiecīgi 107 693 eiro un 108 511 eiro.

Tikai šiem trim no Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem ziedojumu apjoms pārsniedz 10% no valsts saņemtā atbalsta, savukārt pārējām partijām valsts finansējums veido vēl lielāku daļu no to finansēm.

Politiskais spēks "Saskaņa" ziedojumos saņēmusi 48 112 eiro.

Jaunā konservatīvā partija (JKP) ziedojumos saņēmusi 44 459 eiro. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) ziedojumos saņēmusi 52 981 eiro.

"Par Cilvēcīgu Latviju" (bijusī KPV LV) ziedojumos saņēmusi 3 639 eiro.

No Saeimā neiekļuvušajiem spēkiem partija "Progresīvie" ziedojumos saņēmusi 32 672 eiro, Latvijas Reģionu apvienībai (LRA) atvēlēti 131 961 eiro, bet Latvijas Krievu savienībai (LKS) ziedojumos pārskaitīti 3 850 eiro. Alda Gobzema vadītājam "Likums un Kārtība" pārskaitīti 11 856 eiro.

Jau ziņots, ka 2020.gada 1.janvārī spēkā stājas grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā, kas seškārt palielināja valsts finansējumu partijām.

Politiskajai partijai, kas pēdējās Saeimas vēlēšanās pārvarējusi 2% barjeru, par katru saņemto balsi Saeimas vēlēšanās tiks piešķirti 4,5 eiro, par katru balsi pašvaldību vēlēšanās - 0,5 eiro, bet par katru balsi Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās - arī 0,5 eiro.

Par rezultātiem Saeimas un Eiropas Parlamanta vēlēšanās partijas naudu atbilstoši jaunajai kārtībai saņēma jau šogad, bet par pašvaldību vēlēšanām, kur valdošās koalīcijas partijām nebija spīdošu rezultātu, tikai pēc nākamajām vēlēšanām.

Iepriekš valsts budžeta finansējumu piešķīra politiskajai organizācijai (partijai), par kuru iepriekšējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju, 0,71 eiro apmērā kalendārā gada laikā par katru iegūto balsi.

Atbilstoši KNAB lēmumam, turpmākos četrus gadus partija "Saskaņa" katru gadu saņems 800 000 eiro, "KPV LV" - 643 369 eiro, JKP - 626 420,50 eiro, AP - 586 964 eiro, VL-TB/LNNK - 557 129,00 eiro, ZZS - 489 163,50 eiro, JV - 416 535,50 eiro, LRA - 169 371,50 eiro, LKS - 136 336 eiro, bet "Progresīvie" - 106 203,50 eiro.