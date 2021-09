"Vēl dažas nedēļas un šādai ziņai vairs nebūs nozīmes. Kad vilnis ieskriesies, vakcinācijas tempu celšana pat kosmiskā ātrumā nedos nekādu ietekmi uz strauji kāpjošo pacientu skaitu slimnīcās," vakcinācijas tendences sociālajos tīklos komentēja NMPD vadītāja Liene Cipule.

Šīs nedēļas sākumā Cipule atklāja, ka mediķu emocionālā gatavība Latvijas slimnīcās vēlreiz iziet cauri cīņai ar Covid-19 ir krietni zemāka un arvien grūtāk ir tos motivēt gatavoties Covid-19 pacientu pieplūdumam, kam par iemeslu kalpo darbinieku izdegšana un sabiedrības zemais atbalsts cīņā ar Covid-19.

NMPD vadītāja atstāstīja slimnīcu kolēģu pausto, ka par gaidāmo situāciju ir dalītas jūtas. "Ir bažas par mediķu morālo gatavību iet ugunī ar tikpat lielu sparu, kā tas bija pērn. Arvien grūtāk ir motivēt cilvēkus pārdzīvot to pašu situāciju, kas bija pagājušajā gadā, jo cīņa ar Covid-19 ir ļoti smags darbs gan morāli, gan arī fiziski," sacīja Cipule un piebilda, ja sabiedrībā būtu lielāka izpratne par to, kā mediķi cīnās šajos apstākļos par cilvēku dzīvībām, tad būtu vieglāk.

"Atsevišķu cilvēku teiktais, ka Covid-19 ir izdomāts, nemaz nepalīdz, kad jāsper solis smagāka darba virzienā," uzsvēra Cipule un piebilda, ka arī viņa saņem daudz e-pasta vēstuļu par to, kā vajadzētu vadīt NMPD un kas viņai draud, ja nerīkosies tieši tā, kā to vēlas vēstuļu autori.

Jauns.lv jau vēstīja, ka vakar potes pret Covid-19 saņēmušas 4985 personas, tostarp pirmo porti - 2430 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 2555 cilvēki, tostarp 135 cilvēki sapotēti ar "Johnson&Johnson" vakcīnu, kam nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati. Šie dati gan vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās ievada ar vairāku dienu nobīdi.

Vakcināciju vakar veikušas 219 iestādes, bet visplašāk to veikusi "Veselības centru apvienība" un "Veselības centrs 4". Vakcinācija gan ar pirmo, gan ar otro poti visbiežāk veikta ar "Pfizer" vakcīnu, kas arī kopumā ir līdz šim Latvijā visplašāk lietotā vakcīna pret Covid-19.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 766 000 jeb ap 40,7% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 675 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 112 000 cilvēku ir saņēmuši "Johnson&Johnson" potes, kam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 787 000 jeb 41,8% no visiem valsts iedzīvotājiem.