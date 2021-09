Tēvu sapulces secinājums: bērns jāaudzina kā cirkā – baro labās lietas, sliktās ignorē!

Tēvu aptaujā, ko “Mammamuntetiem.lv” veica šā gada augustā, 29,4 % tētu atklāj, ka attiecības ar savu tēti viņiem bērnībā nav bijušas labas. Tagad attiecības ar savu tēvu negatīvi vērtē piektā daļa tētu. Vietā akcentēt, ka vēl 31,6 % aptaujas dalībnieku norāda, ka viņiem tētis ir jau miris. “Šie dati ir skumji, tādām tēta un bērna attiecībām nevajadzētu būt. Tas ir iemesls, kāpēc mēs, “Mammamuntetiem.lv”, šogad kā Tēva dienas aktivitāšu virstēmu esam izcēluši tēta un bērna attiecību veidošanu mūža garumā,” diskusijas tēmas aktualitāti skaidro vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja un Tēva dienas tradīciju iedibinātāja Latvijā Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Kāpēc pieaugušie bērni pārstāj zvanīt vecākiem?

Lai gan visi bija vienisprātis par to, ka jaunais tētis mūsdienās ir mainījies – viņš ir mobils, aktīvs, turklāt vairs nav tikai palīgs mammai –, vairāki tēti neslēpa, ka vīrietim atklāt savas emocijas, sarunāties ir gaužām grūti pārmantotās pieredzes dēļ. “Kādreiz nebija pieņemts izrunāt lietas, un mēs esam savu vecāku bērni. Tagad ar katru paaudzi mēs attīrāmies no tā, bet neizrunāšana ir mantota, un ir vajadzīgs laiks, lai tiktu ārā no tā burbuļa,” pauda tētis un mūziķis, dzejnieks Guntars Račs. Savukārt tētis un raidījumu vadītājs Ansis Klintsons ir pārliecināts, ka attiecības ar bērniem un ģimenē vispār lielā mērā ietekmē tas, kādas tētim ir attiecības pašam ar sevi: “Ja es pats jūtos slikti, visu laiku “cepos” par kaut ko, tad ir tikai loģiski, ka tas viss atspoguļosies attiecībās ar tuvajiem cilvēkiem, tostarp man ar savu tēvu un man ar saviem bērniem.”

Savukārt tētis un Rīgas mērs Mārtiņš Staķis aicināja vajadzības gadījumā nebaidīties un meklēt palīdzību pie bērnu psihologa, kā to darījis un joprojām reizi gadā dara viņš pats ar sievu: “Tas ir noderīgi un pat patīkami.” Viņš atklāja arī metodi, ko piekopuši bērnu audzināšanā: “Savus dēlus audzinājām ar cirkā plaši izmantotu metodi – barot labo vilku un slikto vilku neredzēt. Tas nebija viegli, īpaši, kad gribējās redzēt slikto, bet ar laiku tas nesa augļus.” Tikmēr spēkavīrs Dainis Zāģeris, papildinot kolēģa teikto, uzsvēra, ka dēlam ir svarīgi, lai tēvs, piemēram, paskatās viņa futbola spēli: “Manam tētim bija daudz darba un nebija laika atnākt uz manām spēlēm, tāpēc tagad cenšos dēlam dot to, ko nesaņēmu, – uz sava dēla spēlēm eju. Tad, braucot mājās, var izrunāt, ko iespējams darīt vēl labāk vai kas bija ļoti labi utt. Ja mans dēls krīt, es viņam saku, ka jāceļas un jākāpj augšā ar divkāršu spēku.”

Pēc dalīšanās pieredzē un pārdomās par attiecību veidošanu Tēva dienas sapulces dalībnieki atzina – šīs attiecības jāsāk veidot jau no bērna mazām dienām.

Tēvu teikto apstiprināja attiecību speciāliste, psiholoģe un mamma Kristīne Balode: “Jautājums, ko vecāki sev var uzdot, – kad es sāku būvēt attiecības ar savu bērnu, ieguldīt viņā un dot, negaidot neko pretī? Ja uz bērnu rēķina gribas būt pārākam vai gaidīt no bērna zvanu kā pateicības dāvanu, ka tik labs esmu bijis, ja gaidu pieminekli, kādu pateicības brošiņu par to, kas darīts, tad tā varētu būt atbilde, kāpēc bērns man vairs nezvana. Visticamāk, bērns jūtas ierobežots. Ja attiecības nav būvētas, ir jāprot nākt kā lūdzējam. Vienmēr var sākt būvēt šīs attiecības, pamatus, bet tam būs vajadzīgs laiks.”

“Es šķiros no sievietes, nevis no bērniem”

Tēvu sapulcē tika aktualizēta problēma – ģimenes šķiršanās. Kā saglabāt labas attiecības ar saviem bērniem arī tad, kad ģimene izjukusi? Tēva dienas sapulces dalībnieks, tētis un komiķis Jānis Skutelis ir piedzīvojis laulības šķiršanu, un viņš teica: “Es nešķiros ar bērniem, es šķiros ar sievieti, un ar viņu man ir jāizrunā viss. Ja tas nenotiek, tad ar bērniem arī nebūs labu attiecību.”

Šķirtā ģimenē uzaudzis arī aktieris Oskars Florencs-Vīksne, kurš pats jau pusgadu ir tētis. Viņš atzina, ka ģimenes izjūk un arī izbeidzas vai ļoti pasliktinās attiecības ar bērniem lielā mērā tāpēc, ka vīrietis nespēj atklāt savas emocijas. Papildinot viņa teikto, bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs norādīja: “Ja ir runa par emocijām, mēs slikti mācāmies no grāmatām, jo zināšanas nemaina emocijas. Tās maina atbalsts, ko varam saņemt vajadzīgajā brīdī. Mēs mācāmies no mūsu un pa retam arī no citu cilvēku pieredzes.”

Kāpēc jāsvin Tēva diena?

Kopumā 88 % tēvu aptaujas dalībnieku norādījuši, ka šogad atzīmēs Tēva dienu. Kāpēc tētiem gribas to svinēt? “Tā ir iespēja uz mirkli apstāties un padomāt, izsvērt to, kas mums ir svarīgs,” sacīja Ņikita Bezborodovs un piebilda: “Svētki ir svarīgs rituāls, kas atkārtojas katru gadu un mazina trauksmi. Kaut kas, kas atkārtojas katru gadu un palīdz tikt galā ar eksistenciālo trauksmi. Tāpat plaši svinēti svētki palīdz saprast, ka neesi viens un vari dalīt šo svinību prieku ar daudziem citiem cilvēkiem.”

“Tēvu sapulcē 2021” piedalījās:

• aktieris un tētis Rihards Lepers;

• komiķis un tētis Jānis Skutelis;

• mūziķis, dzejnieks un tētis Guntars Račs;

• raidījumu vadītājs un tētis Ansis Klintsons;

• Rīgas domes priekšsēdētājs un tētis Mārtiņš Staķis;

• spēkavīrs un tētis Dainis Zāģeris;

• aktieris un tētis Oskars Florencs-Vīksne;

• attiecību speciāliste, psiholoģe un mamma Kristīne Balode;

• bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs;

• vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja un mamma Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Par Tēva dienu un Tēvu sapulci

Latvijā Tēva dienu atzīmē septembra otrajā svētdienā, šogad – 12. septembrī. To gaidot, Latvijas vecāku organizācija "Mammamuntetiem.lv" jau vairāk nekā 10 gadus īsteno vairākas aktivitātes, un jau kā tradīcija kļuvusi gan tēvu aptauja, gan Tēvu sapulce, kas šogad notika piekto gadu pēc kārtas.