Šī gada 6. janvārī pasauli pāršalca ziņas par notikumiem Vašingtonā, ASV.

Tur tikko kā amatu zaudējušā ASV 45. prezidenta Donalda Trampa atbalstītāji, nemierā ar vēlēšanu iznākumu, iebruka Kapitolijā – ASV Kongresa sanāksmes vietā.

Satrakoti cilvēki, bruņojošies ar Trampa atbalstītāju atribūtiku, metās pāri Kapitolija mūriem un lauzās iekšā pa durvīm, uzskatot, ka vēlēšanu rezultāti, kuri liecina par Džo Baidena uzvaru, ir safabricēti.

Todien mira pieci cilvēki, bet simti, tostarp 138 policisti, tika ievainoti un četri likumsargi septiņu mēnešu periodā pēc šī incidenta izdarīja pašnāvību.

Kārtējā Kremļa mediju “politikas eksperte”

Tās dienas notikumiem līdzi sekot varēja ASV un citu valstu mediju TV vai interneta tiešraidēs, taču savai auditorijai krievu valodā no Vašingtonas reportāžu veica arī kāda sieviete vārdā Jeļena Ņikitskaja.

Viņas uzfilmētajos materiālos gan tolaik ieskicējas visnotaļ interesanta aina – Ņikitskajai lēnām virzoties pa ielu, kas ved paralēli Kapitolija ēkai, apkārt ir dzirdama krievu valoda, daudzie viņas intervētie cilvēki atbalstu Trampam pauž nevainojamā krievu valodā.

Īsi pēc tā dēvētās “Kapitolija ieņemšanas” publiski vairākkārt izskanēja runas par iespējamu organizētu ASV krievu kopienas iesaisti notiekošajā. Ņikitskajas reportāža to pietiekami skaidri demonstrēja.

Jeļena Ņikitskaja ir no Ukrainas dienvidiem – Jaltas. Grīnvilā (Dienvidkarolīna, ASV) viņa dzīvo kopā ar vīru un diviem bērniem.

Internetā Jeļena sevi piesaka kā sociālo tīklu mārketinga speciālisti, neatkarīgo žurnālisti un kristieti. Viņas “Facebook” lapai šobrīd seko vairāk nekā 50 000 lietotāju.

Covid-19 pandēmijas laikā viņa, papildu Donalda Trampa atbalstīšanai un ASV Demokrātiskās partijas gānīšanai, aktīvi izplatījusi dezinformāciju un sazvērestības teorijas, tostarp arī par vakcinēšanos un sejas aizsargmaskām.

Pandēmijas laikā, īpaši pateicoties reportāžām no notikumiem pie Kapitolija, Ņikitskajai izveidojās cieša sadarbība ar Krievijas valsts kontrolētajiem TV kanāliem, kuru informatīvajos un ziņu raidījumos viņa dēvēta par “ASV politikas eksperti”.

Kādā no sižetiem apgalvots, ka Kapitolija nemieri esot nevis Trampa atbalstītāju, bet gan viņa oponentu darbs ar mērķi “iegāzt” no Baltā nama aizejošo prezidentu.

Tajā pašā materiālā Ņikitskaja iepriekš pauž, ka Trampa atbalstītāji esot gatavi uz visu – ja tiks dota komanda, ieņems pilsētu “dažu minūšu laikā”.

Jeļena Ņikitskaja Lielbritānijā reģistrētā TV kanāla NTV sižetā uzstājas kā "ASV politikas eksperte". (Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube. )

Pēc savdabīgās reportāžas no Vašingtonas, kā arī vairākkārtējas parādīšanās Kremļa medijos, par Ņikitskaju un viņas domubiedriem ASV krievu kopienā ieinteresējās arī ASV vietējie žurnālisti.

Paralēli ģeopolitikas komentēšanai no Kremlim tīkama rakursa Ņikitskaja pievēršas arī Covid-19 jautājumiem, ieņemot to pusi, kura stingri iestājas pret noteikumiem, kuri paģērē sejas aizsargmasku valkāšanu, un ierobežojumiem, kuri noteikti epidemioloģiskās drošības labad, kā arī izplata sazvērestības teorijās bāzētus apgalvojumus par vakcīnām pret Covid-19.

Savulaik viņa līdzīgi izteicās arī par 5G tehnoloģiju. No publiski pieejamās informācijas izriet, ka Ņikitskajai tuvi ir arī ASV radikālās kustības “QAnon” uzskati.

Šīs kustības pamatā ir pārliecība, ka pret Donaldu Trampu ir sazvērējusies slepena sātanistu, kanibālu-pedofilu organizācija, kuras augšgalā ir dažādi ASV demokrāti un citi elites pārstāvji.

Latvijā biedrojas ar aktīvistiem un pat ievēlētiem deputātiem

Zināms, ka Jeļenai Ņikitskajai ir saiknes arī ar Latviju, turklāt viņas paziņu loks šeit ir visnotaļ interesants.

Aptuveni pirms sešiem mēnešiem vlogeres “YouTube” kanālā parādījās pirmā diskusija – “teletilts”, uz kuru viņa bija uzaicinājusi pretrunīgi vērtētās reliģiskās organizācijas “Jaunā Paaudze” līderi un kādreizējo Aināra Šlesera atbalstītāju Alekseju Ļedjajevu, “Centra partijas” biedru, “Jaunās Paaudzes” mācītāju Aigaru Bitānu un kādreizējo Satversmes aizsardzības biroja (SAB) darbinieku, AS “Brīvais vilnis” valdes priekšsēdētāju Arnoldu Babri.

Visi minētie kungi pandēmijas laiku cita starpā pavadījuši, atbalstot dažādas Covid-19 ierobežojumu un vakcinēšanās protesta akcijas, kā arī vietējos politiķus, kuri ar šīm tēmām “strādā” jau mēnešiem.

Bez minētajiem kungiem un pašas vlogeres, stundu ar pusi garajā, it kā kiberdrošībai veltītajā diskusijā uzstājās vēl kāds kungs no Šveices vārdā Andreas Viebe.

Sarunas laikā vairākkārt tika reklamēti divi Viebes pārstāvētā uzņēmuma “Hulbee AG” radīti produkti – interneta meklētājs “Swisscows” un saziņas vietne “TeleGuard”.

(No kreisās) Aigars Bitāns, Aleksejs Ļedjajevs un Arnolds Babris - kopā ar Ņikitskaju un šveicieti Andreasu Viebi apspriež kiberdrošību. (Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube. )

Abi šie digitālie rīki esot izcili priekš tiem, kuri internetu vēlas lietot, saglabājot anonimitāti un privātumu.

Pats firmas izpilddirektors Viebe diskusijā runā nevainojamā krievu valodā, taču tikpat tekoši prot arī vācu valodu. Bez viņa “Hulbee AG” kā finanšu direktore darbojas arī kāda sieviete vārdā Irina Viebe.

Zināms, ka “Swisscows” savu privātumu garantējošo pakalpojumu sniegšanā sadarbojas arī ar Krievijā bāzēto IT kompāniju “Yandex”.

Andreas Viebe un Irina Viebe - Šveicē bāzētās IT kompānijas "hulbee AG" pārstāvji. Andreas Viebe Ņikitskajas "Youtube" kanālā uzstājies gana bieži, reklamējot savas firmas izstrādāto interneta meklētāju un saziņas vietni - tās garantējot personu privātumu. (Foto: Ekrānuzņēmums no Swisscows.com)

Kādā no “YouTube” diskusijām ar Jeļenu Ņikitskaju sarunājas politiķis, partijas “Vienoti Latvijai” biedrs Ēriks Flaumanis.

Vēl 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās Flaumanis kandidēja no Šlesera pārstāvētās partijas LPP/LC (Latvijas pirmā partija / Latvijas ceļš).

Togad partijas EP priekšvēlēšanu programma sākās ar pieminēšanas vērtu frāzi: “Pirmajā vietā – Latvija!”. Tās mērķis bija “aizstāvēt Latvijas intereses Eiropā”.

Ļubova Švecova, Ņikitskaja un citas “slāvu sievietes”

Spriežot pēc publiski pieejamās informācijas, Kremļa medijos bieži redzamajai ASV vlogerei Latvijā ir saiknes ne vien ar savulaik Šlesera politiskajām aktivitātēm pietuvinātajiem aktīvistiem, evaņģēlistiem un politiķiem, bet arī ar tādiem, kuri joprojām biedrojas ar skandalozo uzņēmēju, bijušo ekonomikas, satiksmes ministru.

Sociālajos tīklos atrodamās fotogrāfijas liecina, ka ar “Jaunās Paaudzes” līderi Ļedjajevu un viņa atbalstītāju – pēc pārliecības kristieti – Ņikitskaju, biedrojas arī 13. Saeimā no “Saskaņas” ievēlētā deputāte Ļubova Švecova.

(No labās) ASV vlogere Jeļena Ņikitskaja, "Jaunās Paaudzes" dibinātājs un līderis Aleksejs Ļedjajevs, Saeimas deputāte un Šlesera partijas biedre Ļubova Švecova. Spriežot pēc visa, foto uzņemts "Jaunās Paaudzes" mītnē, Irlavas ielā, Rīgā. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Kā zināms, pirms kāda laika Švecova piebiedrojās populistiskā deputāta Alda Gobzema jaunizveidotajai partijai “Likums un Kārtība”, taču nesen, teju vienlaikus ar Saeimas deputāti Jūliju Stepaņenko (arī ievēlēta no Saskaņas”, pēcāk izslēgta no partijas), to pameta.

Nu abas ir Aināra Šlesera partijā “Latvija pirmajā vietā”.

Stepaņenko ir nosaukta kā partijas kandidāte Valsts prezidentes amatam, bet Švecova - Iekšlietu ministres amatam.

Vairums droši vien atcerēsies, ka pagātnē Šlesera iepriekšējās politiskās aktivitātes īpaši atbalstīja Ļedjajevs un viņa “Jaunā Paaudze”.

Par Ļubovas Švecovas ciešāku saikni ar kristīgo, konservatīvo ASV vlogeri-dezinformācijas izplatītāju Jeļenu Ņikitskaju liecina arī pašmāju politiķes kādreizēja iesaistīšanās kādā no Ņikitskajas projektiem – “Women of Influence” (no angļu: “Sievietes ar ietekmi”).

Šī esot “pirmā tiešsaistes izglītošanās platforma slāvu sievietēm”.

Bez abām minētajām kundzēm projekta konferencēs piedalījušās arī daudzas citas sievietes, tostarp no Ukrainas un Krievija. Viņu vidū bijusi arī “Jaunās Paaudzes” līdera sieva Olga Ļedjajeva.

Vēl nesen sarunā ar Jauns.lv pats Ļedjajevs gan apgalvoja, ka ar Šleseru viņam kontakta vairs neesot.

Mācītājs piebilda, ka 2020. gada pavasarī pie viņa parunāties ieradies arī Aldis Gobzems, taču nekāda ilgstoša sadarbība neesot izveidojusies.

Lai tur vai kā, Ļedjajevs vēl nesen apmeklēja 18. augusta protesta akciju Rīgā, kuras laikā uzstājās Gobzems.

Turpat bija arī kāds cits pretrunīgi vērtēts harizmāts – “Kristus pasaulei” līderis Mārcis Jencītis, kurš šobrīd Šleseram pie sāniem, šķiet, pilda kādreizējo Ļedjajeva lomu, taču, atšķirībā no viņa, arī pats nolēmis startēt 14. Saeimas vēlēšanās.